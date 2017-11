Equipe Nationale face aux émirats arabes unis le 23 décembre

L’équipe nationale ne jouera pas de match officiel avant le mois de septembre 2018, soit presque onze mois que le staff technique national devra meubler avec des matches de préparation.

Sur le principe, l’Algérie pourra jouer jusqu’à neuf matches amicaux d’ici à la CAN-2019. La plupart de ces matches auront lieu entre décembre 2017 et juin 2018 avec une moyenne de cinq à six matches amicaux.

L’équipe Nationale jouera, en effet, son premier match le 23 décembre prochain face à la sélection des Emirats Arabes Unis chez cette dernière. La FAF s’est vue proposer deux matches amicaux, mais finalement Madjer a décidé de se contenter d’un seul. En principe, le sélectionneur national retiendra un groupe composé essentiellement de joueurs locaux auxquels il va adjoindre quelques éléments évoluant Golfe, à l’instar de Bounedjah et éventuellement Benlamri.

A cette date-là, la plupart des joueurs seront en vacances et Madjer ne retiendra que seuls qui voudraient prendre part à ce match. Une manière de laisser les cadres de se reposer et donner la chance à de nouveaux joueurs. De toute façon, c’est la nouvelle politique du staff technique national qui compte bien expérimenter lors de ces matches de préparation dans l’optique de dégager une équipe qui disputera les éliminatoires de la CAN-2019 qui reprendront en septembre 2018 avec le déplacement en Gambie. La fédération algérienne de football a conclu un autre match amical avec son homologue sud-coréenne pour la date du 1 juin en principe. Il reste à la FAF trois autres dates à meubler, celles du 19 et 27 mars d’abord. A ce propos, l’instance dirigée par Kheireddine Zetchi a reçu des propositions du Panama et du Costa Rica, deux autres mondialistes, mais elle réserve pour le moment sa réponse.

Autre date à meubler, celle du 10 juin. La FAF devrait recevoir assez rapidement des propositions pour des matches amicaux de la part des sélections qualifiées à la coupe du Monde après le tirage au sort des phases finales, prévu le 1 décembre prochain.

Avec les qualifications de la Tunisie, le Maroc et l’Egypte, l’Algérie se positionne comme un spirring partner parfait pour les sélections qui auront à affronter des adversaires maghrébins au Mondial-2018.

Amar Benrabah