Regard : Les horloges biologiques à l’heure des ambulants

C’est dur d’habiter la ville, de nos jours, avec tous ces marchands ambulants qui élisent domicile sous les balcons ou devant les portes d’entrée des habitations. Nous sommes amenés, tous les jours que Dieu fait, à voir notre espace squatté par des «étrangers», venus de partout faire la loi sur notre territoire. Pousses-toi pour que je m’y mette, je suis chez-moi. Les choses se passent ainsi dans la plupart de nos quartiers qui se transforment, du coup et malgré nous, tantôt en poissonnerie, en marchés ou même pépinières ambulantes, d’autres où on tient absolument à se partager le gâteau et s’accaparer la plus grosse part. Ici, c’est mieux que là bas ! Loin des yeux, moins de traque par les services de la sécurité et du fisc, plus d’opportunités surtout pour faire de bonnes affaires. En d’autres termes, tout se vend dans nos quartiers qui ont perdu à jamais leur calme. Aspirer à la tranquillité et au repos, c’est certainement trop demander à ces vendeurs qui arrivent tôt pour partir tard. Régler nos horloges biologiques à l’heure de ces «intrus» est devenu, malgré nous, une habitude au goût très amer avec laquelle il faut pourtant s’accommoder. Plus besoin, d’ailleurs, de régler son réveil pour se lever, on ne rate jamais «l’atterrissage» de ces derniers qui s’annoncent avec une voix si forte qui retentit dans tout le quartier.

Mieux encore, les voies du business sont loin d’être impénétrables. Le recours à des hauts- parleurs est souvent prévu par ces commerçants informels, qui ne semblent nullement gênés par le bruit et toute la pagaille qu’’ils foutent là où ils passent. Souvent des bagarres éclatent entre les vendeurs eux-mêmes ou avec et les habitants.

Des insultes et des grossièretés sont échangées, et gare à celui qui ose intervenir ou placer un mot. On hausse le ton et parfois on ne peut éviter d’en venir aux mains qui conduisent parfois à des situations dramatiques.

Ce qui s’est passé, il y a quelques jours, à El Madania, est un exemple édifiant sur les conséquences gravissimes de ce phénomène devenu incontrôlable.

Les opérations d’éradication du commerce informel peinent toujours à donner les résultats escomptés. Il suffit de voir autour de nous pour se rendre à cette évidence.

Samia D.