Cartes de recharge internet : chantage des revendeurs

C'est le week-end, et vous doutant que votre abonnement internet est peut-être arrivé à terme, vous vous avisez, sait-on jamais, de vous procurer une carte de recharge internet «Idoom» dans un bureau à tabac, afin de renouveler cet abonnement, étant donné que vous ne pouvez le faire, comme d'habitude, dans l'un des points de vente d'Algérie Télécom.

Il faut rappeler que chez nous le week-end est synonyme de jours fériés et qu'à ce titre, les entreprises publiques ne travaillent pas. C'est ainsi le quatrième kiosque à tabac visité ce jeudi et, invariablement, la même injonction au moment où vous allez payer avec le billet rose :«encore 50 dinars ! ». Contre toute attente bien sûr, et cela en plus du prix que vous avez bien vu imprimé sur la carte en question... Vous vous dites alors que, peut-être, vous avez mal lu la somme indiquée. Et, de nouveau, vous vous avisez d'observer une fois de plus —et cette fois-ci minutieusement— la carte de recharge, laquelle indique bel et bien 1.000 DA... Après quoi, vous posez cette légitime question au revendeur : « mais pourquoi 50 DA de plus, puisque c'est indiqué 1000 DA sur la carte, et non 1050 DA ! ». Impassible, votre interlocuteur vous répondra en martelant ces mots : «moi, je les achète à ce prix !», en montrant du doigt la somme indiquée sur la carte qu'il s'était empressé de vous remettre, car ayant pertinemment deviné que vous êtes dans le besoin et que donc, vous allez, d'une façon ou d'une autre, la payer. Et ce revendeur d'arguer avec force arrogance : «je ne peux les revendre au même prix, sinon je suis perdant ! Si vous allez ailleurs, vous verrez que c'est le même prix pratiqué partout !».

Vous hésitez un instant, histoire de songer que ce revendeur exagère tout de même, ne serait-ce que par rapport à ceux qui pratiquent le «Flexy» pour téléphone mobile, lesquels ne vous prennent que 10 DA par opération (sur Alger en tout cas). Puis vous vous rappelez que c'est le week-end, un long week-end dans la mesure où, en plus du vendredi et du samedi qui sont fériés, le jeudi est une journée de scrutin. Et qu'à ce titre, l'administration en général et les entreprises publiques telles qu’Algérie Télécom ne travaillent pas. Vous réalisez donc que vous n'avez pas le choix, et, à votre corps défendant, vous vous sentez obligés de vous rendre à cette évidence qu'un long week-end vous attend, et que devant la perspective de cette «longue période» sans Internet, autant dire un week-end des plus ennuyeux, vous estimez qu'il vaut mieux payer un peu plus, même si, au fond de vous, vous éprouvez quelque honte à avoir finalement cédé au chantage de ce revendeur —car c'en est un, de chantage, et caractérisé de surcroit !



L'amère réalité de l’informel



Sur ces entrefaites, vous venez d'apprendre que l'agence Didouche-Mourad d'Algérie Télécom est ce jour-là de permanence et, cela devait aller de soi, vous vous y rendez sans plus attendre. Là, on vous informe que les recharges à tous les prix —500, 1000, 2000 DA et plus— sont commercialisées, mais sous forme de bons. Et aux prix indiqués sur ces bons. Que les cartes, quand à elles, ne sont cédées qu'aux revendeurs sous forme d'achat direct, sans vente en dépôt. Entendre par là que ces cartes sont payées rubis sur l’ongle par les acheteurs. Quelle belle occasion pour ceux-ci —paradoxalement grâce à une entreprise publique— de rafler tous les stocks en matière de cartes de recharge et ce, afin de les revendre plus cher. En «s'instituant», sans vergogne bien entendu, la marge bénéficiaire qui leur convient et sur laquelle tous ces revendeurs se sont préalablement mis d'accord. Sur le dos du client, bien évidemment.

Voilà donc comment des «petits riens», à l'image de cette anecdote authentique, révèlent, tels des indices palpables, l'amère réalité de l'informel dans notre pays, et comment procèdent, avec férocité, la plupart des revendeurs de ce type de produits nationaux aux prix pourtant administrés par l'Etat. Tout cela, bien sûr, en sachant pertinemment qu'ils ne seront nullement sanctionnés. Au point de se demander, quelque fois, si l'Etat, qui est pourtant arrivé à bout du terrorisme le plus abject, a «peur» de petits voyous érigés, par le système en vigueur, en petits «barons» de l'économie informelle. Il faut juste espérer, parce qu'on y croit malgré tout, que les responsables publics concernés, dont on ne peut douter de l'intégrité et de la compétence pour bon nombre d'entre eux, réagiront en prenant les mesures idoines contre cette gangrène qui ronge chaque jour un peu plus l'économie nationale. De celles qui, dans l'intérêt général bien compris, mettraient, entre autres mesures salutaires, ces cartes de recharge à la disposition de la clientèle sur la base d'un partenariat normé, exclusif, avec les grandes surfaces de distribution commerciale par exemple, telles les hypermarchés, les supermarchés. Et, pourquoi pas, avec les supérettes de quartier et les gérants honnêtes, répertoriés, de kiosques à tabac et journaux.

Car c'est avec ce genre de partenaires crédibles, identifiés comme tels et surtout s'acquittant de leurs impôts qu'il sera possible de prévenir toute fraude, tout trafic, voire tout diktat émanant de cette frange sans scrupule de la société, laquelle ne cesse d'agir en toute impunité avec les méthodes mafieuses les plus éprouvées, quoique combattues sans relâche par l'Algérie républicaine, au même titre d'ailleurs que sont combattus les terrorismes de tous bords.

Kamel Bouslama