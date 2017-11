Le Coin du copiste : La formation cinématographique une priorité

Il est des questions d’ordre culturel qui peuvent sembler complexes lorsque les professionnels, comme les acteurs du domaine, ne trouvent pas de solutions ou d’issue pour résoudre une problématique qui se pose avec acuité et récurrence. Il en va ainsi — plus que dans d’autres secteurs — dans le domaine cinématographique où beaucoup de voix s’élèvent pour demander l’amélioration des conditions de travail tout comme l’organisation, la structuration et le fonctionnement du 7e art algérien, en vue d’une meilleure visibilité à l’intérieur du pays et sur le plan international. L’essor de ce secteur qui devrait, avec ceux qui le façonnent au jour le jour, voir son image de marque progresser vers une production beaucoup plus palpable en termes de qualité et de quantité. Dans cette optique, nous pouvons relever, récemment, l’intervention, dans un quotidien d’information, de la responsable du centre de développement du cinéma lors d’une conférence-débat tenue au forum de Radio culture. Mme Chahinez Mohamadi est revenue sur les différents projets pour 2018, notamment la projection à caractère commercial de films récents et l’organisation d’un cycle de formation pour les professionnels du 7e art. En présence de la presse, l’invitée a répondu aux différentes questions portant sur son département, notamment ses objectifs, les partenariats réalisés avec d’autres pays, la distribution de films ainsi que le volet de la formation. L’intervenante a tenu, lors de cette conférence, à faire un distinguo entre le centre qu’elle dirige, les instituts cinématographiques et la cinémathèque à savoir que son établissement «est à vocation économique et commerciale. Sa mission entre dans le cadre de la production de films, la coproduction, et la promotion du cinéma algérien au niveau national et international». Et de poursuivre : «Le Centre travaille sous la tutelle du ministère de la Culture, et collabore avec plusieurs institutions comme l’ONCI. En 2017, nous avons accompagné des films durant l’écriture, le tournage, dans des festivals, et leur diffusion dans des salles nationales», elle a en outre fait savoir à l’auditoire que des films de facture très récente seront projetés au cours de l’année prochaine. L’oratrice voulait pour preuve cet engouement, des jeunes et moins jeunes, constaté dans les salles de projection pour les grands films américains. Face à ce public qui montre sa présence, la responsable tient à affirmer son intention d’orienter ces spectateurs vers le cinéma algérien. Pour les projections à caractère commercial qui auront prochainement lieu et ce, en partenariat avec l’ONCI. «Ces projections concernent les films ayant été projetés seulement en avant-première. Dans le premier volet, nous commencerons par la présentation des œuvres récentes datant de 2017. Ensuite, nous diffuserons des films réalisés il y a 4-5 ans, mais qui n’ont jamais été présentés au grand public», a-t-elle annoncé. À travers ces projections, la première responsable du CADC, a par ailleurs expliqué qu’«il sera réalisé un sondage pour savoir quel genre de films sont appréciés par le public». Au sujet du problème de distribution dans le pays, elle indique que «le CADC a signé en tant que distributeur avec l’ONCI, pour le développement du circuit de distribution». Car, cet dernier fait face au problème de salles de cinéma qui sont quasi fermées. Un autre volet «important» sera mis en exergue l’an prochain, à savoir la formation. «Ce sera l’une de nos priorités en 2018, et ce, dans l’optique de permettre aux professionnels du 7e art de découvrir de nouvelles techniques dans ce domaine», a-t-elle souligné. Et d’ajouter : «Nous avons effectué plusieurs cycles de formation en partenariat avec l’IFA, la Femis, et Tayda Film. Cela «nous permettra de réaliser des films 100% algériens».

L. Graba