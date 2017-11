Concert éducatif gratuit à l’Opéra d’Alger : Initier l’enfant à l’univers de la musique

Dans la perspective de faire découvrir le monde musical, les instruments, l’orchestre et la musique classique aux plus jeunes, un concert éducatif a été organisé au profit de ses derniers, vendredi dernier, et ce par l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh.

Cette manifestation a pour but de faire découvrir le monde musical afin de familiariser les plus jeunes avec l’univers artistique et toutes ses composantes comme les instruments, l’orchestre et la musique classique dans toute sa variété et ses règles.

Organisée par l’Opéra d’Alger conjointement avec le ministère de l’Education nationale, cette rencontre culturelle purement symphonique est dédiée tout particulièrement au public scolaire. Elle est purement et spécialement conçue pour des tranches d’âges précises, soit les cycles primaire et secondaire. C’est ainsi que la musique se glisse dans le parcours éducatif des enfants afin qu’ils puissent «grandir» accompagnés de musique et s’initier à ce monde magique et féerique des mélodies. Venus de Tipasa, Blida, Cherchell et Boumerdès ces écoliers, de différents cycles éducatifs, ont bénéficié de cours d’initiation avec la présentation des instruments de la part du maestro Amine Kouider en personne et de toute l’équipe des musiciens, son orchestre symphonique. Ce cours d'initiation et d’apprentissage de la musique a pour objectif de familiariser les enfants avec ce domaine des sons et des notes produits par les divers instruments et surtout de développer leur sens du rythme et de l'harmonie. Ainsi le maestro a entamé cette séance par des explications simplifiées des différents instruments musicaux pour reconnaître les sons, exercer son oreille et développer sa fibre musicale, et par la suite le solfège et les notes musicales. Amine a expliqué, en outre, l'utilité de la baguette qu’il tient et qui sert à diriger l'orchestre.

La salle Boualem-Bessaïeh de l’Opéra d’Alger était complète. Accompagnés de leurs parents, ce fut pour ces écoliers un vrai moment de partage et d'émotion qui étaient très attentifs. Interprétant de célèbres chansons de Châabi dans un style classique symphonique, l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger dirigé par le maestro Amine Kouider a incité la jeune assistance à chanter en chœur avec l’orchestre Alayki mini salam, Ya rayah, Echtah tawass, Goumari, Ya Dzayer Ya El Assima étaient entre autres les titres entonnés à l’unisson par les bambins. Alors les cordes, qui montent et descendent, les cuivres, qui effrayaient, faisant presque chavirer par leur brusque rencontre avec les percussions et les violons.

Bien accueilli et chaleureusement applaudi par le public venu en masse assister à ce concert de cours gratuits, le maître d’orchestre Amine Kouider enchaîne de suite en entrant dans le vif du sujet avec un genre bien de chez nous, à savoir, le chaâbi. Les premières notes musicales se font alors écho, délicatement rendues par les musiciens de l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger. Dans cette ambiance typique, et portée par une belle musique, le maestro enchaîne son jeu instrumental et son programme de cette matinée du vendredi avec Sobhan Allah Ya L’tif du maître El Hadj M’Hamed Al Anka, et Ya Moulana ya Allah d’Abdelkader Chaou. «C’est une initiative que nous voulons ancrer comme une tradition au niveau de l’Opéra d’Alger à travers ce cycle de concerts pédagogiques», a déclaré à El Moudjahid M. Noureddine Saoudi, directeur général de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, et d’ajouter «parce que nous croyons que la meilleure manière de construire c’est également de regarder du côté des générations montantes car nous pensons qu’il est très important d’aller dans ce sens, de leur donner l’essentiel… certaines clés artistiques musicales liées au patrimoine universel mais également au patrimoine national», a-t-il expliqué.

Dans cette optique le premier responsable de l’Opéra d’Alger a indiqué que «cette initiative est en partenariat avec le ministère de l’Education, et c’est ce dernier qui sélectionne les écoles et les régions que l’Opéra abrite» et d’ajouter «C’est le deuxième concert pédagogique que l’Opéra offre à nos écoliers… nous allons retrouver une sorte de vitesses de croisière peut-être en rééditant l’événement une fois par mois ou une fois tous les deux mois».

Sihem Oubraham