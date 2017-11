Grand Angle : Pour que cela cesse

Qu’on se le dise et qu’on soit averti : le carnage perpétré par des assaillants dans une mosquée de la capitale de la province du nord-Sinaï en Egypte, où 305 fidèles ont été assassinés et 128 autres blessés, ne peut être un cas isolé. Pis encore, il risque de se reproduire dans ce même pays ou dans un autre. Il sera commis dans une autre mosquée, un centre commercial, une salle de concert ou un stade... Tous ces endroits sont des cibles potentielles car ils sont des lieux de rassemblement que les terroristes désormais privilégient lorsqu’ils ont ordre de passer à l’action. Et pour cause. Pour les commanditaires des attentats, ce qui compte c’est de frapper les esprits en tuant le plus grand nombre possible de personnes, quelles que soient leur religion, leur race ou leur nationalité. Depuis 2013, l’Egypte connaît des attaques terroristes menées contre ses forces de sécurité, notamment dans le nord du Sinaï. Elles ont fait des centaines de victimes parmi les policiers, les soldats et les civils. Dans ce même laps de temps, d’autres pays ont également été frappés par le terrorisme. Et tout comme leurs gouvernants ont à chaque fois réagi en durcissant la lutte contre le terrorisme par l’adoption de nouvelles mesures, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promis de répondre avec «une force brutale» au nouvel attentat qui a endeuillé son pays et qui a suscité une grande indignation internationale. Cette solidarité manifestée à l’égard de l’Egypte, dont la détermination à faire face au terrorisme n’en sera que plus renforcée, prouve si besoin est que ce fléau transfrontalier est un ennemi commun à toutes les nations. D’où, du reste, la nécessité de la mise en place d’une coopération internationale seule à même de l’éradiquer et ce, d’autant qu’il ne se soucie guère de «la sacralité de l'âme humaine» et «excelle à horrifier des citoyens innocents, en semant la terreur et en effusant le sang», comme souligné par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Mais faut-il aussi s’en convaincre, la menace terroriste, qui demeure de plus en plus forte dans beaucoup de régions du monde, ne peut être éradiquée du jour au lendemain. Cette œuvre, certes entamée, est de longue haleine. Et parce que cette menace préoccupe toute la communauté internationale qui continue de mobiliser d’importants moyens pour son éradication, le succès forcément couronnera la démarche entreprise. Reste aussi que la vigilance doit rester de mise pour que ces massacres cessent définitivement. Le terrorisme a démontré au cours de ces dernières années qu’il était en mesure de muter et de s’adapter aux nouvelles donnes.

Nadia K.