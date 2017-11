Syrie : Négociation avec le gouvernement : L’opposition forme un comité unifié

L'opposition syrienne a annoncé vendredi avoir formé un comité unifié, comprenant pour la première fois des représentants de toutes ses composantes, en vue des prochaines négociations de paix avec le gouvernement en Suisse. L'opposition syrienne au président Bachar al-Assad n'avait jamais réussi à présenter un front commun lors des précédents cycles de négociations à Genève sous le patronage de l'ONU. Après trois jours d'intenses tractations à Ryadh, les quelque 140 représentants du panel éclectique d'opposants syriens ont réussi à se mettre d'accord sur la formation d'un comité de 36 membres, remplaçant ainsi le Haut comité des négociations (HCN) qui représentait jusqu'alors l'opposition à Genève. Huit d'entre eux font partie de la Coalition nationale syrienne — principale composante de l'opposition en exil, basée à Istanbul —, quatre du "Groupe du Caire" et quatre du "Groupe de Moscou", huit indépendants, sept représentants des rebelles et cinq du Comité de coordination national pour le changement démocratique. Nasr Hariri, qui dirigeait déjà le HCN, sera à la tête du nouveau comité unifié. Ce dernier doit encore nommer une délégation pour négocier à partir du 28 novembre à Genève avec les représentants du régime. (APS)

La guerre a fait plus de 340.000 morts depuis 2011

Plus de 340.000 personnes, dont plus de 100.000 civils, ont été tuées depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Ce nouveau bilan est annoncé à l'heure où plusieurs puissances étrangères intensifient leurs efforts diplomatiques pour tenter de mettre un terme à ce conflit meurtrier, et à quelques jours d'un nouveau cycle de pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU à Genève. Des sources concordantes ont comptabilisé la mort de 343.511 personnes sur le territoire syrien entre la mi-mars 2011 et le début du mois de novembre 2017. Parmi elles figurent 102.618 civils, dont près de 19.000 enfants et 12.000 femmes. Plus de 119.000 membres des forces progouvernementales ont été tués, dont 62.000 soldats syriens et 1.556 membres du Hezbollah libanais. Par ailleurs, quelque 59.000 combattants des factions rebelles et des Forces démocratiques syriennes (FDS) — une alliance arabo-kurde soutenue par Washington — ont été tués. Parmi les morts figurent également plus de 62.200 combattants des différents groupes terroristes, une augmentation de 4.000 morts par rapport au dernier bilan.

Au cours des quatre derniers mois, environ 12.000 personnes ont été tuées sur l'ensemble du territoire syrien, dont 3.001 civils. Un accord de "désescalade" a été conclu en mai, apportant un calme relatif dans certaines zones du pays, mais la violence a explosé ailleurs. "Même si les accords de désescalade ont fait diminuer le bilan des victimes civiles, les violentes offensives contre l'EI dans d'autres zones ont fait que les civils mouraient au même rythme".

Déclenché en 2011, le conflit en Syrie s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de pays étrangers et de groupes terroristes, sur un territoire de plus en plus morcelé.