Soulier d’Or : Messi sacré pour la 4e fois

Lionel Messi a assuré qu'il continuait à s'améliorer avec l'âge à l'heure de recevoir le Soulier d'Or de meilleur buteur des grands championnats européens, remporté la saison dernière avec le FC Barcelone. «J'ai toujours dit que je ne me considérais pas comme un attaquant», a déclaré le quintuple Ballon d'Or argentin vendredi après-midi à Barcelone lors de la cérémonie de remise du trophée. «J'ai eu la chance d'accumuler les buts et d'obtenir des trophées individuels. Mais je crois que oui, j'ai progressé. Comme j'ai progressé hors des terrains, je l'ai fait aussi sur le terrain. Je me suis amélioré et j'ai enrichi mon jeu avec de nouvelles choses. Je prends de plus en plus de plaisir chaque jour qui passe», a-t-il ajouté.