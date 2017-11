Dans la lucarne : Où sera domicilié le doyen ?

Dans les championnats professionnels du monde entier, les clubs n’ont pas de soucis d’infrastructures. La disponibilité du stade est tout à fait «logique». Ce sujet n’est pas mis sur la table puisqu’il s’agit du moyen nécessaire et indispensable pour mettre les jalons du professionnalisme, sinon il n’y a pas lieu d’appliquer ce système qui a ses exigences et ses accointances. On a appliqué cette organisation sportive et compétitive chez nous durant la saison 2010/2011, mais on n’a pas été trop regardant sur l’infrastructure qui est le garant par excellence de la réussite d’un tel projet. Il est vrai qu’on avait fait avec les moyens du bord, histoire d’emmancher cette initiative, même s’il fallait l’améliorer à l’avenir.

Plus de six ans sont passés, mais on ne peut pas dire que les choses ont évolué, puisque nombreux sont les clubs qui ne possèdent pas encore leurs propres infrastructures. Ils sont contraints, malgré eux, de procéder à la sous-traitance, pour pouvoir jouer leurs matches du Championnat national de Ligue 1, alors que, théoriquement, ils sont dans l’obligation de posséder leur propre stade s’ils veulent prendre part à la compétition nationale de Ligue 1. En dépit du temps qui passe, la disponibilité d’une infrastructure adéquate qui puisse leur permettre de jouer dans des conditions adéquates fait encore défaut. Malheureusement, on ne constate pas de grandes envies au niveau des clubs pour se doter de leur stade propre qui leur offrirait plus de possibilités de bien travailler, mais aussi d’assurer la formation de base à leurs jeunes catégories. D’ailleurs, nombreux sont les clubs qui n’ont pas réussi à jouer dans leur stade, car ils ne sont pas homologués, tels El-Harrach, PAC, MCA... Ce dernier club a sous-traité avec l’USM Alger pour avoir des créneaux d’entraînement, mais aussi pour être domicilié à Bologhine.

Jusque-là, la situation est tout à fait normale, même si le doyen des clubs algériens aurait souhaité recevoir ses adversaires au 5-Juillet, comme c’était le cas auparavant, aussi bien pour les derbys que pour les autres matches de Ligue 1. Ses dirigeants en ont fait leur principal objectif, voire leur club fétiche recevoir pour les matches restants et la phase retour dans l’antre du 5-Juillet, le stade mythique où tout le monde veut jouer. C’est un vœu des supporters du MCA aussi, qui sont les plus nombreux sur le territoire national. Il était évident pour tous que le MCA pense à jouer dans cette enceinte, ce qui est bien accueilli par les supporters du club, mais aussi tous ceux qui aiment le beau jeu. De plus, cela rendait la tâche facile aux équipes «visiteuses» de faire venir leurs supporters pour garnir les travées de ce mastodonte du football algérien.

Mais voilà qu’aux dernières nouvelles, deux informations circulent, l’une affirmant que les responsables du stade 5-Juillet avaient accepté de voir le MCA y être domicilié, alors que la deuxième information étant la déclaration du directeur de l’unité, Hadj Ali, que «seuls les derbys et les affiches chocs se joueront au 5-Juillet». Par conséquent, ce n’est pas pour demain que le MCA terminera le présent exercice 2017/2018 au 5- Juillet. Du coup, les observateurs n’ont pas compris pourquoi on ne veut pas que le MCA y joue. Pourtant, il a toujours honoré ses engagements, notamment sur le plan financier. De plus, avec sa galerie, qui fait à chaque fois ou presque le plein, cela peut être un très grand apport pour l’équilibre financier de l’OCO qui est un grand complexe. Mystère et boule de gomme !

Hamid Gharbi