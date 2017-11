Club Africain : Benchikha pressenti

L'ancien entraîneur de la sélection algérienne de football, Abdelhak Benchikha, est pressenti pour prendre en main le Club Africain (première division tunisienne.de football) en remplacement de l'Italien Marco Simone, rapporte jeudi la presse locale. Selon la même source, Benchikha figure sur une liste de plusieurs noms établie par le comité directeur du Club africain (CA) pour remplacer Marco Simone à la tête de l’équipe première de football. Outre Benchikha, la liste comprend le Français, Bertrand Marchand, et les Tunisiens, Montassar Louhichi, Kais Yaakoubi et Ammar Souayah. Les dirigeants clubistes veulent engager un entraîneur qui connait très bien le championnat tunisien et le CA pour débuter tout de suite la phase de reconstruction avant des échéances très importantes en championnat national de Ligue-1. Abdelhak Benchikha répond à ce profil. Champion de Tunisie avec le CA en mai 2008, il est libre depuis sa démission cette semaine de la barre technique du club marocain de Tétouan après un début de saison difficile. Le technicien algérien a commencé sa carrière d’entraîneur à l’Espérance de Zarsis (où il avait joué dans les années 91-95) avant d’arriver au CA en 2007. Son passage remarqué au CA lui a permis de devenir l’idole des supporters. C'est l’entraîneur avec lequel le CA a déjà remporté un titre de champion de Tunisie. Il a également travaillé au Qatar, aux Emirats arabes et au Maroc. En Algérie, il a entraîné notamment le CR Beouizdad et le MC Alger.