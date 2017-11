L’ancien arbitre international, Abderrahmane Bergui : « défendre les valeurs du football »

L’ancien arbitre international, Abderahmane Bergui, nous a fait savoir, hier matin au siège de l’association Ouled El-Houma qu’il préside, qu’il a interpellé le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, au sujet des dépassements et autres irrégularités que connaît le corps arbitral, et la situation de notre football.

À cet effet, il lui a transmis un courrier, le 13 novembre dernier, qu’il a aussi fait parvenir à la FAF. Dans sa missive, Bergui se dit «triste de constater avec impuissance la dégradation de notre football qui dans un passé récent était la fierté de tous les Algériens. Il n’y avait pas de grands moyens financiers et matériels, mais le spectacle était malgré tout assuré. La période 1970-1990 a vu la distinction de nos sélections nationales sur le plan international, grâce à des dirigeants dévoués, intègres et qui maîtrisaient parfaitement leur sujet en termes de gestion liée au football». Bergui affiche ensuite ses regrets, en affirmant à l’adresse de Kerbadj : «Malheureusement, comme vous l’aviez si bien déclaré à la presse, le 21 mai 2017, le football est devenu pourri et ingrat. De nos jours, les notions de respect et de reconnaissance sont devenues de vains mots. Sinon, comment se fait-il que lors de la supercoupe CRB-ESS, qui s’est déroulée à Constantine, la LFP, que vous dirigez, n’a même pas daigné inviter, d’une manière intentionnelle, selon ma lecture, les anciennes personnalités sportives parmi les anciens joueurs et arbitres, qui ont toujours honoré le football algérien, comme cela se fait dans les fédérations et ligues qui se respectent ?» Il rajoute une couche : «Hélas, la LFP a cru bon d’inviter uniquement certaines personnes non recommandables ; dont certains dirigeants de club, qui, lors de la dernière AG de la LFP, ont fait de graves déclarations devant tout le monde et en présence de tous les responsables de cette instance, à l’image du président de l’US Biskra qui a affirmé que tout le monde achète les matches et les arbitres. Il a déclaré que tous les arbitres sont corrompus et mangent comme des cochons. Je m’étonne qu’aucun responsable de notre football n’ait réagi à ces graves propos. Cela confirme une nouvelle fois que notre football et le corps arbitral sont gangrenés par tous les fléaux. Tout est permis dans ce soi-disant football professionnel. Certains dirigeants utilisent tous les subterfuges et magouilles possibles pour arriver à leurs fins, balayant d’un trait l’esprit sportif et l’honnêteté, qui sont des vertus qui leur sont étrangères. Les responsables de notre football ne font rien pour assainir la situation. Il y a de nombreux intrus au football qui ne cherchent qu’à servir leurs propres intérêts à travers lui. Ce qui se passe dans l’arbitrage, dépasse tout entendement. Les magouilles sont légions. La désignation des délégués de matches n’est pas non plus exempte de tout reproche. Il y a beaucoup à dire sur ces questions.» L’ex-arbitre international souligne qu’au lieu de se mobiliser et de s’unir pour réhabiliter et assainir notre football qui évolue dans le chaos, les responsables de la FAF et de la LFP s’adonnent en spectacle sournois, à travers les conflits internes sans fin qui les caractérisent. À ce propos, il dit : «Ce qui s’est passé la veille de la finale de la supercoupe d’Algérie, à l’hôtel à Constantine, est scandaleux. Tout a été commandité par certains responsables au niveau de la LFP réputés pour leurs intrigues, qui ont chargé une personne de mauvaise moralité pour faire circuler une pétition pour destituer le président de la FAF. Ce qui me laisse perplexe, c’est le silence du bureau fédéral ! Où va notre football qui en est le grand perdant, avec cette guéguerre entre pro-Kerbadj et pro-Zetchi ?» Bergui s’attaquera ensuite directement à Kerbadj, en lui lançant sur la lettre en question : «Cette démarche que vous avez initiée est indigne, et honteuse démontre dans quel état de déliquescence se trouve notre malheureux football. Cette action déplorable conduite par des membres de votre staff pour régler des comptes et déstabiliser la FAF est condamnable. Il faut œuvrer à améliorer la gestion de la ligue professionnelle, qui fait dans l’amateurisme. Notre championnat pro est devenu un vrai bazar, où tous les coups sont permis. Il est de mon devoir, en tant qu’ancien arbitre international intègre, ancien membre du BF, ancien président de la commission d’arbitrage et membre fondateur de la LFP, de défendre les valeurs du football, notamment avec les multiples dépassements qui ne cessent de ternir l’image du ballon rond national.»

Mohamed-Amine Azzouz