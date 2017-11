Symposium international SITTEM : L’exportation vers l’Afrique en débat

Le Symposium international sur la translogistique, le transit et l’entreposage des marchandises (SITTEM) se tiendra les 9 et 10 décembre au Centre international des conférences d’Alger, Club-des-Pins, (CICA). Cet important événement, placé sous le haut patronage du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, et sous le parrainage du ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, vise, entre autres, à mettre en valeur les efforts de l’Etat en matière d’infrastructures de transport et de logistique, de vulgariser les mécanismes de soutien à l’exportation et de mettre en valeur et promouvoir la production nationale ainsi que la coopération et le partenariat en Afrique. Ce rendez-vous économique, qui réunira de nombreux chefs d’entreprises et des opérateurs économiques, sera axé principalement, cette année, sur la promotion de la production nationale ainsi que «l'export», notamment vers l'Afrique. Sachant que depuis la chute des prix du pétrole, les pouvoirs publics ont mis en place une panoplie de mesures pour à la fois la diversification de l’économie nationale et la réduction progressive de notre dépendance des hydrocarbures. Par ailleurs, pour encourager l’exportation, surtout vers les pays du continent noir, le gouvernement a levé certaines contraintes administratives et bancaires. Rappelons que ce continent aux fortes potentialités, couvrant 30,353 millions de km2, avec une population qui est passée de 966 millions d’habitants en 2009 à 1,075 milliard en 2012, 1,124 milliard en 2014 et à 1,154 milliard d’habitants en 2015, représentera un quart de la population mondiale à l’horizon 2040. Ceci dit, l’Afrique est un marché prometteur pour les entreprises algériennes qui osent franchir le pas à l'export. En effet, ces deux jours, des tables rondes, des workshops et des rencontres B to B sont programmées. Le premier jour sera marqué par l’organisation de tables rondes. Elles seront animées par d’éminents experts et porteront sur plusieurs thématiques à savoir : Le grand chantier de la logistique en Algérie ; les mécanismes de soutien à l’exportation ; la formation, la maîtrise de la logistique en Algérie et sur l’expérience algérienne d’export en Afrique (Made in Bladi become made in Algeria) ainsi que l’arbitrage international. Pour le deuxième jour, les organisateurs prévoient la tenue de trois grands ateliers qui permettront aux opérateurs économiques d'exposer leur savoir-faire en présence du public ainsi que du jury qui élira le meilleur atelier.

M. A. Z.