Monde rural : La problématique de l’emploi

De différents secteurs, un panel d’officiels et d’experts débattra ce mardi de la problématique emploi et inclusion des jeunes dans la vie économique et sociale, à laquelle fait face l’Algérie et les pays maghrébins que sont le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. La FAO Algérie, organisatrice de l’évènement, annonce des statistiques hallucinantes : en Algérie et au Maroc, le chômage des jeunes est d’environ un jeune sur quatre. A ces statistiques, s’ajoute la faible qualité des emplois existants qui s’érige, aujourd’hui, en une contrainte majeure, notamment en milieu rural. Même s’ils existent, ajoute la FAO, ces emplois sont «informels, précaires, instables et non conformes aux critères de l’emploi décent». L’objectif général du dialogue est de mettre en place une plateforme d’échanges d’expériences et de dialogue «multi-acteurs et multi-secteurs». Un dialogue qui mobilise des institutions publiques, des décideurs politiques, des élus locaux, des membres du secteur privé et de la société civile y compris les organisations professionnelles. Des différentes interventions, il est attendu d’identifier les contraintes à la promotion de l’emploi des jeunes en milieu rural, de cibler les zones et les niches à potentiel d’emploi, particulièrement dans l’agriculture permettant aux jeunes de mieux s’ancrer dans leurs territoires, ainsi que promouvoir l’accès des jeunes à l’emploi agricole décent. Pour les résultats attendus, ils sont liés à la mise en place d’une plateforme multisectorielle d’échange, la discussion et évaluation des programmes de développement rural, ainsi que, pour les perspectives, d’élaborer des programmes et plans d’action nationaux pour la promotion de l’emploi agricole décent des jeunes en milieu rural. Plusieurs thématiques seront discutées durant ce séminaire. La FAO Algérie cite la compatibilité des programmes aux caractéristiques des régions rurales et efficacité des mesures incitatives, efficacité des institutions et leur rôle dans l’amélioration et la création des opportunités d’emploi en milieu rural, rôle des associations de producteurs dans la création d’opportunités d’emploi, et les regroupements informels et les possibilités d’emploi en milieu rural. Aussi, la FAO rappelle que suite à la requête de l’Union du Maghreb arabe, le Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique du Nord a mis en place un projet régional appartenant à son programme de coopération technique et intitulé «Promotion de l’emploi agricole décent des jeunes en milieu rural dans les pays du Maghreb». Ledit projet, explique-t-on, «vise à améliorer l’accès des jeunes femmes et hommes à un emploi décent dans le secteur agricole en milieu rural». Dans sa première phase, explique-t-on, le projet a permis d’analyser la problématique de l’emploi décent des jeunes en milieu rural dans les quatre pays, notamment vis-à-vis des opportunités et conditions de travail dans l’agriculture en milieu rural, et ce, à travers un diagnostic multidisciplinaire conduit en Algérie, Maroc, Mauritanie et en Tunisie. Dans une deuxième phase, le projet se propose, sur la base des résultats et recommandations des diagnostics, d’élaborer selon une approche participative des programmes et plans d’action nationaux pour la promotion de l’emploi agricole décent des jeunes en milieu rural.

Fouad Irnatene