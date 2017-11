Résultats préliminaires du scrutin des locales : Un succès total

l Taux de participation : 46,93% pour les APC et 44,96% pour les APW

l Le FLN en tête avec 603 APC et 711 sièges APW, suivi par le RND avec 451 APC et 527 sièges

l M. BEDOUI : « Les altercations au niveau de certains bureaux de vote n’ont eu aucun effet sur les résultats »

l M. DERBAL : « 16 cas de saisine soumis à la HIISE »

Annoncés hier par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire M. Nourredine Bedoui, lors d’une conférence de presse, les premiers résultats préliminaires des élections locales font état de la victoire du FLN, avec 603 sièges aux APC et 711 autres aux APW. En seconde position, le RND a mis dans son escarcelle, 541 sièges aux APC et 527 aux APW.

Ce sont les deux formations politiques qui ont ainsi ratissé large, au terme du scrutin de jeudi dernier, à propos duquel le ministre a insisté, lors de la conférence de presse qu’il a animée hier au CIC d’Alger, sur son déroulement «dans la sérénité et la transparence». Il précise, à ce propos, que «les quelques altercations survenues dans certains bureaux de vote ne sont d’aucun effet sur les résultats des élections qui sont d’un caractère préliminaire jusqu’à leur validation par les membres des commissions électorales présidées par des magistrats». S’agissant des «dysfonctionnements» relevés dans certains centres et bureaux de vote, il a expliqué qu’ils étaient dû «aux mesures organisationnelles prises au profit du corps électoral, dans le but de rapprocher l’électeur des centres de vote, notamment après les opérations de relogement». «Le taux de participation est, quant à lui, supérieur aux précédent scrutin des locales de 2012, et même en hausse comparativement à celui obtenu au terme de législatives du 4 mai dernier.» Selon M. Bedoui, le taux de participation aux élections locales a atteint 46,93%, pour les APC, et 44,96%, pour les APW. Plus d’un millions (1.089.502) de bulletins de vote nuls ont été recensés pour les APC. Idem pour les APW où le nombre de bulletins avoisine les 1,5 million (1.488.966). «Les bulletins nuls sont un fait sur lequel nous devons nous atteler de concert avec les experts, à même d’arriver à des réponses qu’on pourra introduire dans nos chantiers des réformes», dit, à ce propos, M. Bedoui. Il assure également que le taux de participation obtenu est «très positif», expliquant que ce taux s’inscrit dans les normes universelles observées dans des pays où l’intégrité et la transparence des élections sont des paramètres rigoureusement respectés. Faisant observer que les élections de ce jeudi sont les premières locales à la lumières de la nouvelle Constitution, le ministre ne manquera pas de saluer «le rôle crucial du citoyen algérien et son adhésion autour des institutions constitutionnelles, en se rendant, d’une manière sereine et responsable, aux bureaux de vote, rejetant ainsi les appels du désespoir et les discours pessimistes de ceux qui veulent nous faire revivre les années difficiles qu’a connues le pays, mais cela ne s’est pas produit et ne se produira pas». Dans le même cadre, il ne manquera pas non plus de rendre un hommage appuyé aux différents corps de sécurité qui se sont mobilisés, pour que ce rendez-vous des urnes se tienne dans des conditions de sérénité optimales.



Aucun incident



«Aucun incident touchant à l’ordre public n’a été signalé, lors de ce scrutin, ce qui constitue en soi un grand succès, grâce aux efforts des différents corps de sécurité, à leur tête l’ANP», a-t-il relevé. Le même hommage a été également exprimé a l’adresse des encadreurs, dont le nombre dépasse 1 million, et qui ont tous prévalu, appuie le ministre, une conduite de neutralité et de transparence irréprochables. Aussi, le scrutin s’est déroulé sous l’observation et la vigilance de 275.000 représentants des différents partis et candidats en lice. Toutes ces remarques formulées par le ministre ont succédé à l’annonce faite des résultats qui placent les FLN et le RND en tête, suivis, pour ce qui est des APC, du Front El-Moustaqbel (71 sièges), le MPA (62), MSP (49), FFS (64), TAJ (31), FNA (27), les indépendants (35) et le PT (17). Pour ce qui est des APW, la troisième place est revenue au MSP (152 sièges), suivi par le parti TAJ (91), puis le MPA (68) et le FFS (63).



« Le travail de proximité a donné des résultats positifs »



Le ministre a estimé en outre que les activités de proximité des partis politiques et des candidats «ont donné des résultats positifs sur le terrain». Il s’est ainsi félicité de la campagne électorale qui, selon lui, était «totalement réussie». «Je salue les partenaires politiques qui ont animé une campagne électorale de proximité, calme et marquée par un discours modéré et serein, et des propositions constructives, notamment en ce qui concerne le rôle que doivent jouer les Assemblées locales, un objectif que visent également les pouvoirs publics, à travers l’ouverture de plusieurs chantiers de réformes relatifs, entre autres, au renforcement du rôle économique des collectivités locales, à la décentralisation et à la fiscalité locale», a-t-il déclaré. L’Algérie d’aujourd’hui est déterminée, dit-il, et «est sur la voie de l’édification nationale, dont les contours ont été tracés par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à travers la restauration de la paix et la réconciliation nationale, qui constituent aujourd’hui une base de stabilité de la société algérienne et de son unité dans un contexte de bouleversements qu’a connus la région et dont souffrent encore de ses répercussions plusieurs pays». Par ailleurs, M. Bedoui a déclaré que les nouvelles Assemblées «auront la tâche de concrétiser les réformes initiées par l’Algérie et fonctionneront dans le cadre d’une nouvelle législation, axée notamment sur la décentralisation dans la gestion locale et l’élargissement des prérogatives des élus locaux». «Ces nouvelles Assemblées travailleront également dans le cadre d’un nouveau système de fiscalité locale, comme elles auront la charge de redynamiser le rôle économique de la collectivité, basé essentiellement sur l’initiative locale et une exploitation efficiente du potentiel dont dispose la collectivité», a-t-il ajouté. À une question sur le seuil de 4% des suffrages exprimés, lors de la précédente élection comme condition pour les partis de participer à cette nouvelle élection, M. Bedoui a indiqué que cette disposition n’a pas constitué «un obstacle» devant les formations politiques, précisant que le législateur a voulu, à travers cette disposition, une présence «plus importante» sur le terrain des partenaires politiques. Les nouveaux élus sauront être à la hauteur de ces nouvelles missions qui seront assignées à l’avenir aux collectivités locales. Le ministre de l’Intérieur s’est montré d’ailleurs très optimiste à ce sujet. Il affirme en effet que 62% des élus aux APW et 38% de ceux des APC sont d’une formation supérieure. Il a aussi indiqué que 27% des élus des APW et 36% des élus des APC ont un niveau secondaire, ajoutant que 11% des élus des APW ont un niveau primaire, contre 26% de ceux des APC. En termes de genre, les hommes ont remporté 70% des APW, contre 30% de femmes, a fait savoir M. Bedoui, ajoutant que les hommes représentent 72,46% des élus des APC, contre 27,54% pour les femmes. Par tranche d’âge, les élus de moins de 30 ans représentent 3,1%, pour les APW, et 6%, pour les APC. Ceux âgés entre 31 et 40 ans représentent 23,16% au sein des APW et 31% au sein des APC, et ceux se situant entre 51 et 60 ans représentent respectivement 29,1% et 27%, alors que les plus de 60 ans représentent 9,7% au sein des APW et 9% pour les APC. Le nombre de sièges à pourvoir pour les APW s’élève à 2.004, contre 24.891 pour les APC, selon les données avancées par le ministre.

Karim Aoudia

M. Ould-Abbès :

« Le FLN demeure la première force politique »

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould-Abbès, s'est dit satisfait des résultats obtenus par sa formation politique, lors des élections locales, et grâce auxquels le parti demeure «la première force politique du pays». Animant une conférence de presse au siège du parti à Alger, M. Ould-Abbès a indiqué que les résultats des élections pour le renouvellement des membres des Assemblées populaires communales (APC) et Assemblées populaires de wilaya (APW) «confirment encore une fois que le FLN demeure la première force politique du pays», en obtenant la majorité des sièges de l'Assemblée populaire nationale (APN), puis des APC et APW, estimant que ces résultats «sont un camouflet pour ceux qui remettent en cause la position du parti au niveau local et national». Saluant les efforts déployés par les cadres du parti durant la campagne électorale, le SG du FLN a remercié les citoyens, pour la confiance qu'ils ont accordée au parti, soulignant que la «relation entre le FLN et les citoyens a gagné un nouveau souffle, grâce à la politique de renouvellement et de rajeunissement», avant de rappeler que les listes présentées par le parti ont regroupé des jeunes, des femmes, des compétences scientifiques et des candidats de différentes tranches d'âge et catégories sociales.

M. Ould-Abbès a indiqué que l'opération électorale s'était «déroulée dans de bonnes conditions, en dépit de certaines altercations», qu'il a qualifié de «simples malentendus dus à la forte concurrence entre les formations politiques», affirmant que ces élections «honorent l'Algérie, et les électeurs ont donné une leçon à tous ceux qui doutent de la stabilité du pays et du haut degré de maturité des Algériens». Évoquant les résultats obtenus par le FLN sur la base des PV parvenus des différentes représentations du parti au niveau national, M. Ould-Abbès a indiqué que sa formation politique a réalisé une avancée par rapport aux locales de 2012, où il avait remporté 528 APC au niveau national.

Le SG du FLN a déclaré enfin que la direction du parti examinera les raisons ayant conduit à la perte de certains communes. (APS)

RND

Satisfation des résultats

Le Rassemblement national démocratique (RND) a exprimé hier sa «satisfaction» quant aux résultats des élections locales 2017, ainsi que pour le taux de participation qui a avoisiné les 45%, même si le parti conteste «certains résultats» qui lui sont attribués. «Le RND exprime sa satisfaction devant la participation appréciable des électeurs aux élections du 23 novembre qui a atteint près de 45%», se réjouit le parti, dans un communiqué. La direction nationale du parti «remercie les électeurs et électrices pour la large confiance recueillie par ses listes, durant ce scrutin», et «adresse ses chaleureuses félicitations aux militants et militantes, pour les résultats en très nette progression, réalisés ce 23 novembre». Cependant, le parti a introduit «plusieurs recours», par lesquels il «conteste, sur la base de procès-verbaux, certains résultats qu’ils lui ont été attribués». Ces résultats seront examinés «en détails», lors de la réunion du bureau national du parti, qui se tiendra le 2 décembre prochain, informe le communiqué.

Le parti se dit «vainqueur dans 463 communes en 2017, contre moins de 250 communes en 2012, ainsi que dans 14 APW en 2017 contre 6 en 2012». (APS)



MSP :

« des recours seront introduits »

Le président du parti du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelmadjid Menasra, a affirmé hier que son parti allait introduire «plusieurs recours» devant l'instance compétente, à cause de ce qu'il a qualifié de «fraude» ayant caractérisé l'opération électorale dans certaines communes. «Même si les résultats préliminaires obtenus sont supérieurs de 30% par rapport à ceux de 2012, le MSP introduira plusieurs recours devant l’instance compétente, à cause de la fraude observée dans certaines communes», a déclaré M. Menasra à l’APS.

Concernant le taux de participation à travers le territoire national (46,93% pour les APC et 44,96% pour les APW), M. Menasra a estimé qu'il s'agit là de taux «exagérés».

Le MSP, rappelle-t-on, a remporté 49 communes et obtenu 152 sièges aux Assemblées populaires de wilaya (APW). (APS)