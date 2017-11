Aide alimentaire en Afrique de l’Est : Plus de 27 millions de personnes dans le besoin

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a rapporté jeudi dernier que les situations de sécheresse en Afrique de l'Est ont exposé quelque 27,1 millions de personnes au besoin d'une aide alimentaire. Le représentant de la FAO auprès de l'Union africaine (UA) et de la Commission économique pour l'Afrique (UN-CEA), Patrick Kormawa, a déclaré que ces pays devaient investir dans des programmes permettant d'augmenter la production alimentaire et de réduire la faim. «Considérant que près d'un tiers de la population souffrant de la faim dans le monde se trouve en Afrique, cela signifie un besoin d'environ 80 milliards de dollars par an», a dit M. Kormawa lors d'une conférence de presse organisée conjointement par la FAO et par l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), un bloc d'Afrique de l'Est. L'Ethiopie, pays le plus peuplé de la région, compte 8,5 million de personnes exposées à un besoin d'aide alimentaire, soit 8,5% de sa population totale de près de 100 millions d'habitants. Plusieurs parties du Soudan et du Kenya sont aussi exposées à la sécheresse. Les conflits armés ont aggravé l'insécurité alimentaire liée à la sécheresse pour des millions de personnes en Somalie et au Soudan du Sud.