Management financier des entreprises : Facteur de compétitivité

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie organise, les 6 et 7 décembre 2017 une formation-action sur le thème «le management financier pour financiers et non financiers» à l'Ecole supérieure algérienne des affaires. Cette manifestation, explique la Caci sur son site, a pour objectif d'enseigner les attributions relevant de la fonction finance ainsi que l'équilibre financier qui met en exergue le fonds de roulement et la trésorerie, tout en mettant en évidence l'analyse financière normative et l'intérêt de l'utilisation des outils modernes tels que le Good Will et le Scoring. Par ailleurs, ce séminaire sera illustré par des études de cas et des exercices d'application qui permettront aux apprenants d'assimiler au mieux le concept du management financier et de son application. A ce sujet, il y a lieu de dire que l’industrie financière connaît d’autres changements, destinés en grande partie à mieux évaluer les risques et à réduire leur effet. La spécialisation des institutions financières leur donne une meilleure connaissance des activités auxquelles elles apportent des fonds (capital-risque, crédit à la consommation...).

Les entreprises évoluent en effet dans un espace financier qui leur offre des instruments et des possibilités d'action spécifiques, mais qui les soumet aussi à des contraintes drastiques. C'est ce qui permet de définir d'abord l'objet de la gestion financière ou de la finance d'entreprise par référence à ces opportunités et à ces contraintes suscitées par l'environnement financier. De toutes les fonctions auxquelles la gestion de l’entreprise fait appel, la fonction financière est incontestablement la plus dominante et elle le restera sans doute longtemps encore. Comprendre la logique financière suppose une possibilité d’identification des principes et préalables de l’équilibre financier, anticiper et prévoir les situations de crise de trésorerie.

C’est logiquement à la direction financière de l’entreprise que revient la plus grosse partie de la gestion financière. Dans un contexte où les observateurs demandent, unanimes, à rendre à l’entreprise ses lettres de noblesse, le management financier s’impose comme un atout-maître de la gestion. C'est un acteur incontournable lors des décisions stratégiques car ses analyses permettent d'anticiper et d'optimiser la rentabilité et la gestion des risques.

F. Irnatene