L’industrie du ciment, en Algérie, a connu, ces dernières années, une amélioration constante. Avec l’entrée en production de la cimenterie de Biskra (Cilas), en juillet dernier, et la cimenterie d’Adrar, au premier trimestre 2017, la production nationale couvrira la totalité des besoins du marché local en la matière.

Aujourd’hui, l’Algérie, fait partie, enfin, des pays exportateurs. Un signe fort, il faut le reconnaître, de la croissance continue de l’économie nationale. A ce titre, dans une interview accordée à la revue Algérie industrie, le PDG du groupe GICA, M. Rabah Guessoum, a indiqué que «son groupe a lancé la réalisation de deux nouvelles cimenteries à Béchar et Sigus (Oum El Bouaghi) d’une capacité de annuelle respectivement de 1 et 2 millions de tonnes de ciments».

Il dira dans ce sens que «ces deux usine devraient entrer en service en 2020». S’agissant de l’extension des capacités des cimenteries existantes, il a cité, les cimenteries d’Ain El Kébira avec une capacité de production de 2 millions de tonnes, Chlef et Zahana avec une capacité de 3,5 millions de tonnes, tout en précisant que la ligne d’Ain Kébira est entrée en service le premier trimestre de l’année 2017, quant à celle de Chlef, elle sera mise en service le premier trimestre de l’année 2018. Le PDG, a fait savoir qu’à l’horizon de 2020, le groupe va atteindre une capacité de production annuelle de ciment de l’ordre de 20 millions de tonnes. «La réalisation de ces importants projets, estime M. Rabah Guessoum, va contribuer à mettre fin aux importations de ce produit, et assurer en conséquence un équilibre entre l’offre et la demande».

Concernant l’exportation, il a relevé qu’avec la satisfaction de la demande interne, le surplus sera effectivement exporter notamment vers les pays africains, et ce, conformément aux orientations des pouvoirs publics. Appuyant ses dires, il a indiqué qu’«actuellement nous sommes en discussion avec des opérateurs internationaux pour nouer d’éventuel partenariats et placer notre produits à l’international».

En réponse à une question relative à la formation, il a souligné qu’une entreprise qui n’investit pas dans le capital humain est vouée d’avance à l’échec. Ajoutant : « Au niveau de notre groupe des formations continues sont assurées pour l’ensemble du personnel, afin d’atteindre les objectifs fixés, assurer la pérennité de notre entreprise et former la relève».

M. A. Z.