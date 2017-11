Djanet : Découverte d’une cache d’armes

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, jeudi, au niveau du secteur opérationnel sud-est de Djanet, une cache d’armes contenant un pistolet automatique de type Makarov et deux chargeurs garnis, tandis qu’un fusil de chasse et 100 cartouches ont été récupérés à Ghardaïa, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 23 novembre 2017, au niveau du secteur opérationnel sud-est Djanet/ 4e Région militaire, une cache d’armes contenant un PA de type Makarov et deux chargeurs garnis, tandis qu’un fusil de chasse et 100 cartouches ont été récupérés à Ghardaïa", note la même source. S’agissant de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté neuf contrebandiers à Tamanrasset/ 6e RM, et saisi deux détecteurs de métaux, trois groupes électrogènes, trois marteaux-piqueurs et un véhicule, tandis que des tentatives de contrebande de 22.450 litres de carburant ont été mises en échec et trois véhicules ont été saisis à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/ 5e RM". D’autre part, des détachements de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Alger, Chlef, Djelfa, Tizi Ouzou, Boumerdès/1re RM, Tamanrasset/6e RM et Tlemcen/2e RM, trois narcotrafiquants et saisi 196,33 kilogrammes de kif traité, 7.469 comprimés psychotropes et cinq véhicules touristiques, tandis que quatre quintaux d’engrais agricoles, 2.830 unités de feux d’artifices et 40 quintaux de tabac ont été saisis à Ouargla et à El-Oued/4e RM". Par ailleurs, des garde-côtes "ont mis en échec à Annaba, Oran, et Tlemcen, des tentatives d’émigration clandestine de 93 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale".