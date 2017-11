Des commerçants escroqués à Rouiba : L'auteur était un récidiviste

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté à Rouïba un individu ayant escroqué des propriétaires de magasins de téléphones portables et d'appareils d'électroménagers et saisi sur lui trois permis et des chéquiers ainsi que des factures d'acquisition, sous différentes identités, de puces de téléphones portables utilisées dans ses forfaits, a indiqué hier un communiqué de ces services. Suite à des informations sécuritaires relatives à un acte d'escroquerie contre un magasin de téléphones portables, les forces de police de la circonscription administrative de Rouïba se sont dépêchés sur les lieux pour procéder à l'identification du mis en cause puis à son arrestation, précise la même source qui ajoute que le suspect a tenté, à la vue des éléments de la police, de prendre la fuite à bord de son véhicule touristique en se débarrassant d'un permis de conduire. La fouille du mis en cause, arrêté et transféré au siège de la sûreté, a donné lieu à la saisie de trois permis de conduire et des chéquiers ainsi que des factures d'acquisition, sous différentes identités, de puces de téléphones portables utilisées dans l'escroquerie des propriétaires de magasins de téléphones portables et d'appareils électroménagers, indique encore le communiqué. L'enquête a révélé que le suspect faisait l'objet de 5 mandats d'arrêt dans des différentes affaires, notamment faux et usage de faux en écriture commerciale bancaire, faux et usage de faux en écriture administrative, vol, escroquerie et d'usurpation d'identité. Les victimes, au nombre de douze, ont lancé une action en justice contre le mis en cause, ajoute le communiqué. Après finalisation de la procédure légale, le suspect a été présenté devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné son placement en détention préventive.