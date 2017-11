Piratage du site officiel d'Algérie Télécom : Un suspect arrêté

La brigade de lutte contre la cybercriminalité de sûreté de la wilaya d'Alger a procédé récemment à l'arrestation d'un suspect de piratage de la banque de données du site électronique officiel d'Algérie Télécom, a indiqué hier un communiqué de la Sûreté de wilaya d'Alger. Un individu résidant dans la wilaya de Batna, à l'est du pays, "qui a accédé et s'est maintenu frauduleusement dans le système de traitement automatisé avec modification et suppression de données, dans le but d'altérer et bloquer le système informatique et le site électronique de l'opérateur Algérie Télécom", a été arrêté suite d'une plainte officielle déposée par le représentant légal de l'opérateur, a précisé la même source. La plainte déposée contre "x" a donné lieu à l'ouverture d'une enquête par la brigade de lutte contre la cybercriminalité, qui a permis l'identification du mis en cause qui réside dans la wilaya de Batna, et ce, après une autorisation d'élargissement de compétences en coordination avec la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la Sûreté de wilaya de Batna. La perquisition du domicile du suspect a conduit à la saisie de supports numériques utilisés dans le piratage, à savoir deux téléphones portables, un PC portable, une unité centrale avec ses accessoires, un disque dur extérieur et deux disques durs intégrés, ajoute-t-on de même source. Le suspect a été présenté devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné sa mise en détention provisoire, conclut le communiqué. (APS)