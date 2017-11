attentat terroriste ayant ciblé la mosquée Al-Rawda en égypte : L'Algérie condamne "fermement"

L'Algérie a condamné "fermement" l'attentat terroriste qui a ciblé hier des fidèles à la mosquée Al-Rawda au nord du Sinaï (Egypte), réaffirmant sa solidarité avec le gouvernement et le peuple de ce pays frère.

L'Algérie "condamne fermement l'attentat terroriste sanglant qui a ciblé ce vendredi des fidèles de la mosquée Al-Rawda, au nord du Sinaï, faisant des dizaines de morts et de blessés", a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Chérif. "Cet acte barbare dévoile encore une fois le visage ignoble du terrorisme qui ne se soucie guère de la sacralité de l'âme humaine. Pire encore, il excelle à horrifier des citoyens innocents, en semant la terreur et en effusant le sang", a-t-il soutenu. "Face à cet horrible attentat, l'Algérie réaffirme sa solidarité avec le gouvernement et le peuple égyptiens frères, adresse les plus sincères condoléances aux familles des victimes et de compassion aux familles des blessés", a ajouté le porte-parole du MAE, exprimant la conviction profonde de l'Algérie que malgré son acharnement et sa férocité, le terrorisme ne saurait et ne pourrait entamer la détermination de ce pays frère, dans toutes ses composantes, à y faire face et à le combattre avec force et témérité". Au moins 235 personnes ont trouvé la mort et 125 ont été blessées vendredi dans l'attaque terroriste qui a visé une mosquée à Bir al Abed, dans le nord du Sinaï égyptien, après que des assaillants eurent déclenché une explosion, avant d'ouvrir le feu sur les fidèles, parmi lesquels se trouvaient notamment des conscrits de l'armée. Suite à cet attentat, la présidence égyptienne a décrété un deuil national de trois jours. (APS)



Au moins 235 morts

Le bilan de l'attaque de la mosquée à Bir al Abed, dans le Nord du Sinaï atteint désormais 235 morts et au moins 125 blessés, selon un nouveau bilan fourni par la télévision nationale égyptienne et l'agence de presse officielle Mena. L'attaque s'est produite dans un village proche d'Al-Arish, la capitale de la province du Nord-Sinaï, a précisé une source de sécurité. Le précédent bilan de l'attaque faisait état d'au moins 184 morts et 125 blessés. D'après des responsables, les assaillants ont déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur les fidèles, parmi lesquels se trouvaient notamment des conscrits de l'armée. La présidence a décrété trois jours de deuil national. (APS)