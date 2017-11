Commentaire : A la hauteur des défis

L’importance du renouvellement des assemblées locales élues pour les cinq prochaines années réside d’abord dans le fait que le rendez-vous est perçu comme un élément incontournable à la fois de la vie démocratique et de la marche de notre pays vers davantage de modernisation. D’où des réformes en cours afin de doter ces instances de nouvelles prérogatives et disposeront de nouvelles compétences. La révision annoncée des codes de la commune et de la wilaya s’inscrit dans ce processus. L’appel du Président Bouteflika adressé au peuple algérien, la veille du scrutin, lors du dernier Conseil des ministres, a évoqué ces aspects. En invitant ses compatriotes à une participation massive, il a clairement expliqué l’enjeu d’une telle compétition électorale : il s’agit a-t-il dit d’un «échelon essentiel de la modernisation du service public et, sur le terrain, l’outil de valorisation des ressources publiques au service du citoyen». Dans le rendez-vous de jeudi, sur l'ensemble des candidats pour les Assemblées populaires communales, 51,5% sont âgés de moins de 40 ans et 18% sont des femmes. Pour le mandat des APW, 48% ont moins de 40 ans et 28% sont des femmes. Femmes et jeunes ont été donc nombreux à vouloir peser sur cette consultation et corolairement sur la gestion des affaires publiques de la cité. Ce qui constitue, à l’évidence, une nouvelle dynamique pour les réformes, pour l’avenir du développement local et pour le paysage politique.

Une plus grande décentralisation des décisions est de nature à booster le développement, à créer des ressources, des emplois, à susciter des vocations entrepreneuriales, à ouvrir des chantiers, tout cela dans une ambiance faite de dialogue, d’écoute, de concertation, grâce à une démocratie participative consacrée par ailleurs dans la Constitution amendée il y a une année. Si les formations politiques ont été aussi nombreuses à participer dans cette compétition électorale, c’est qu’elles ont perçues tous les avantages d’une telle démarche qui privilégie l’inclusion, bannit l’exclusivisme et l’autoritarisme et leur permet, d’une certaine manière, d’élargir leurs base sociale et d’avoir un plus large ancrage au sein de la société. Le choix des meilleurs candidats, pour leur rigueur, leur moralité, leur intégrité, leur efficacité, constitue l’un des plus grands défis à relever et la participation massive à ce choix encourage l’engagement sur la voie d’une gestion rationnelle des affaires locales. Ainsi, électeurs et élus auraient apporté leur pierre à l’avancée des réformes et à l’édification du pays.

Ahmed Mesbah