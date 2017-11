élections locales 2017

Résultats préliminaires pour les APW

- Front de Libération Nationale ( FLN) : sièges obtenus : 711 taux : 35,48 %

- Rassemblement National Démocratique (RND) : sièges obtenus : 527 taux : 26,30 %

- Mouvement de la société pour la paix (MSP): sièges obtenus : 152 taux : 7,58 %

- Front El Moustakbal : sièges obtenus : 131 taux : 6,54%

- Tajamou Amel El Djazair (Taj) : sièges obtenus : 91 taux : 4,54 %

- Mouvement populaire algérien ( MPA): sièges obtenus : 68 taux : 3,39 %

- Front des forces socialistes ( FFS): sièges obtenus : 63 taux : 3,14 %

- Front national algérien ( FNA): sièges obtenus: 51 taux : 2,54 %

- Rassemblement pour la culture et la démocratie ( RCD) : sièges obtenus : 33

- Indépendants (INDEP): sièges obtenus : 31

- Parti des travailleurs (PT) : sièges obtenus : 28

- Le Front national pour la justice sociale : sièges obtenus : 14

- Ahd 54 : sièges obtenus : 13

- Parti pour la liberté et la justice : sièges obtenus : 12

- Mouvement El Infitah : sièges obtenus : 11

- Front national pour les libertés (FNL): sièges obtenus : 11

- Parti Ennour El Djazairi : sièges obtenus : 8

- Mouvement des nationalistes libres : sièges obtenus : 8

- Alliance nationale républicaine (ANR) : sièges obtenus : 6

- Parti El Karama : sièges obtenus : 6

- Parti El Fadjr El djadid : sièges obtenus : 5

- Parti des jeunes : sièges obtenus : 5

- Alliance Tajamou Amel El djazair: sièges obtenus : 5

- Le Front de la bonne gouvernance : sièges obtenus : 5

- Le parti national pour la solidarité et le développement (PNSD): sièges obtenus : 5

- Alliance El Feth : sièges obtenus : 4

Résultats des APC au niveau national

- FLN: 603 APC

- RND: 451 / /

- Front El Moustakbal: 71 / /

- MPA: 62 / /

- MSP: 49 / /

- FFS: 64 / /

- TAJ: 31 / /

- FNA 27 / /

- Indépendants: 35 / /

- PT: 17 / /

- RCD: 37 / /

- PLJ: 9 / /

- El Fadjr El Jadid: 12 / /

- Alliance Ennahda-ElAdala-ElBina: 8 / /

- ANR: 9 / /

- Parti El Karama: 7 / /

- PJ: 3 / /

- AHD 54: 4 / /

- FNPL: 4 / /

- MEN: 4 / /

- El Infitah: 2 / /

- Alliance El Fath: 4 / /

- UFDS: 3 / /

- FNJS: 3 / /

- PRA: 1 / /

- Talaie El Hourriyat: 5 / /

- FMN: 2 / /

- FAN: 2 / /

- Parti Ennour: 2 / /

- PNSD: 1 / /

- Alliance TAJ: 3 / /

- MJD: 1 / /

- FDL: 1 / /

- UNPD: 2 / /

- PST: 1 / /.