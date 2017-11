Commune d’Alger-centre : « La perle d’Alger » rafle la mise

La perle d’Alger, liste indépendante d’Abdelhadkim Bettache, obtient une écrasante majorité à l’APC d’Alger-Centre avec seize sièges sur 23.

Les habitants d’Alger-Centre ont choisi Abdelhakim Bettache pour un deuxième mandat consécutif. En effet, la liste indépendante la «Perle d’Alger» a remporté 5.013 voix, loin devant le FLN (2e au classement) qui n’a eu que 987 voix.

Ces voix lui ont permis de s’emparer de 16 sièges sur les 23 que compte la commune. «Abdelhakim Bettache a fait le double de son score par rapport à 2012. Jamais un candidat indépendant n’a eu autant de sièges. C’est une victoire de toute la population d’Alger-Centre», ajoute-t-il. Sur sa page facebook, dithyrambique, Abdelhakim Bettache, a écrit : «les habitant de la plus riche et importante commune d’Alger entrent dans l’histoire et donnent une gifle électorale aux partis politiques, en choisissant un candidat indépendant, pour la première fois dans l’histoire de la commune d’Alger-Centre ».

Les réactions des Algérois suite à ce succès ont loué l’heureux élu sur cette même page facebook, qui a été inondé de messages de félicitations. «C'est le résultat de son sérieux, abnégation, compétence, disponibilité, écoute et bien sur intégrité ; tout celà, à mon humble avis, a contribué à ce large et grand succès bien mérité à juste titre, et devant de grandes formations politiques et pas des moindres» estime M. Bachir B.

Pour sa part, M. Rachid Abbad, un citoyen de Bab Ezzouar considère que cette victoire était prévisible eu égard au grand travail réalisé durant le mandat précédent et aussi à la campagne électorale de proximité très réussie.

Son travail de proximité est le secret de son succès. Élevé à Soustara, M. Bettache affirme n’avoir jamais quitté son quartier, et être resté en contact permanent avec la population, ses amis d’enfance, et même les voisins de ses parents. Le maire reconduit, communique beaucoup à travers les réseaux sociaux, il y même publié son bilan qu’il a également présenté à la population sur la place de la Grande Poste.

Il existe aussi un site officiel pour la mairie. L’heureux élu organise même des assemblées avec la population. Dans les quatre salles de cinéma que gère la mairie, M. Bettache invite, périodiquement, les habitants des quartiers à se réunir et à présenter leurs problèmes.

En effet, depuis son installation, presque toutes les activités se déroulent dans la rue. Plusieurs galas ont eu lieu sur la place de la Grande Poste, suivant le programme culturel de l’APC avec l’EPIC de la commune chargée des activités culturelles. Depuis trois ans, la mairie a signé un protocole avec l’ambassade de France pour fêter, chaque 21 juin, la journée de la Musique. Par ailleurs, chaque mardi, plusieurs activités pour les enfants sont organisées au niveau des jardins publics, et d’autres, comme les tournois de foot.

Pour ce qui est du bilan de son premier mandat, M. Bettache dira que 80% de ses promesses ont été tenues. Les 20% restants le P/APC d’Alger-Centre estime qu’elles sont surtout liées aux contraintes de l’environnement. «Je considère, en effet, que la commune est aujourd’hui moins sale, mais il faut que nous en fassions une commune encore plus propre. Il y a aussi un problème que je n’ai pas pu régler à 100%. C’est celui de la réhabilitation de tous les quartiers d’Alger-Centre ». L’année dernière, l’APC a dégagé 355 milliards de centimes à cet effet. Le projet n’est pas encore terminé. Le troisième point concerne le relogement. Il reste quelque 300 familles sur le plan social qui doivent être relogées cette année. Pour ce deuxième mandat, M. Bettache compte continuer dans la même lancée et la même stratégie pour propulser Alger au rang des grandes capitales du monde.

Salima Ettouahria