MASCARA : Décompte transparent

Les citoyens de Mascara ont attendu, hier très tard dans la nuit, pour connaître les résultats avant la fermeture des bureaux de vote vers vingt heures. Dans le décompte final des voix, un grand nombre de citoyens assistaient, le plus normalement du monde, au dépouillement des urnes, en dépit du froid glacial de cette nuit du jeudi, et on montrait chaque bulletin en lisant à tue-tête le nom de la liste sortie des urnes. Tout se déroulait dans de bonnes conditions organisationnelles et de sécurité, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des centres de dépouillement. Le dépouillement, qui s’est achevé tardivement, nous a permis de connaître la couleur de ce scrutin, et l’on n’a pris connaissance des résultats préliminaires, non officiels et non définitifs, qu’en début de matinée, avec un classement provisoire où le FLN est en première position dans les élections de l’APW, en raflant 11 sièges, suivi perspectivement du MPA et du RND, avec 9 sièges chacun, puis le HMS avec 4 sièges, le PT et le FNJS avec 4 sièges pour chacune de ces deux formations politiques. Le FLN gagne 17 communes sur les 47 que compte la wilaya, même si parfois la majorité des sièges n'est pas atteinte, comme c'est le cas dans plusieurs communes, à l’image de Tighennif qui gagne 6 sièges, contre 5 sièges pour le HMS et 4 sièges pour le FLN, et deux sièges qui sont revenus au PT et au FNJS. Le taux de participation a atteint 43,42% pour les APC, soit 243.304 votants et 42,84% pour l’APW, soit 240.007 votants. En attendant l’officialisation des résultats, mis à part quelques légers dépassements enregistrés dans deux ou trois localités, l’opération de vote s’est déroulée globalement dans de bonnes conditions. A. Ghomchi