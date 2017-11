Oran : Large victoire du FLN

Les résultats préliminaires et provisoires font état d’une large victoire du FLN, arrivé en tête dans 19 communes sur les 26 que compte la wilaya d’Oran. Le FLN domine, désormais, aussi l’Assemblée populaire de wilaya, avec 46 sur les 53 sièges de cette institution. Les 7 sièges restants sont revenus au RND. Ce dernier est arrivé en tête de 2 communes, à savoir Bousfer et Béthioua, et partage la première position avec le FNA, dans la commune d’El-Karma, ainsi qu’avec le MJD à Aïn El-Biya, avec 6 sièges pour chacun, contre 3 pour le FLN, 2 pour le FNA et le Front El-Mostakbal chacun. Le PT a gagné l’élection, quant à lui, dans la commune d’Aïn El-Karma en remportant 6 sièges, et devra désormais cohabiter avec le Front El-Mostakbal qui a décroché les 5 sièges restants. Le MPA a remporté l’élection dans la commune d’Es-Sénia, avec 11 sièges, et l’ANR à Sidi Chahmi, avec 21 sièges, et le MSP à Tafraoui, avec 7 sièges. Pour ce qui est de la nouvelle configuration de la répartition des sièges aux Assemblées communales de la wilaya, le FLN a obtenu la majorité écrasante à l’APC d’Oran, avec 36 sièges, contre 7 pour le RND. À Aïn El-Turck, le FLN a remporté l’élection avec 17 sièges, contre 2 pour le RND. Dans la commune d’El-Ançor, le FLN est en tête, avec 6 sièges, suivi par le RND (5 sièges), le FNL (3 sièges) et le MJD (1 siège). L’Assemblée communale d’Arzew a vu l’arrivée à sa tête le FLN avec 9 sièges, suivi du RND et du PT, avec 4 sièges chacun, le MJD, le FNA et le PRA, 2 sièges chacun. Dans la commune de Gdyel, le FLN a obtenu 13 sièges, contre 6 pour le RND. À Bir El- Djir, l’une des plus importantes communes du groupement d’Oran, c’est le FLN qui a obtenu, à lui seul, 15 sièges, suivi du RND, avec 7 sièges, du MJD 6 sièges et de l’alliance TAJ, 5 sièges. Dans la commune d’Oued Tlélat, le FLN en tête avec 10 sièges, suivi du MSP, 3 sièges, et du RND, 2 sièges. D’autres chiffres qui ressortent de ces premiers résultats provisoires, le FFS qui obtient 3 sièges dans la commune de Boufatis, et TAJ qui remporte 5 sièges à Bousfer et à Bir El-Djir.

Amel Saher