Constantine : Le FLN emporte l’APW

Si, hier, aux alentours de midi, aucun résultat préliminaire concernant le scrutin n’avait encore filtré, des sources concordantes ont fait état de la victoire du Front de libération nationale (FLN) dans sept des douze communes de la wilaya, alors que son principal concurrent, le Rassemblement national démocratique (RND), n’a obtenu la majorité des sièges qu’au niveau de trois communes. En effet, le vieux parti a été donné vainqueur dans la commune du chef-lieu, Khroub, Benbadis, Zighoud-Youcef, Ibn-Ziad, Messaoud- Boudjeriou et Beni H’midène. De son côté, le RND s’est distingué dans ses fiefs habituels : Didouche-Mourad, Hamma-Bouziane et Aïn Abid. Quant aux deux communes restantes, à savoir Aïn Smara et Ouled Rahmoune, elles auraient respectivement échu à l’Union Nahda-Adala-Bina et au Parti des travailleurs (PT). Concernant l’APW, les données disponibles donnent le FLN largement en tête, avec 19 sièges, suivi par le RND avec 10 sièges. À propos du taux de participation, celui-ci était estimé, à 17 heures, à 24,56%, pour les APC, et 24,25%, pour l’APW. Cela dit, la coordinatrice locale de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Mme Hakima Baâtouche, a déclaré que le taux final tournait autour des 42% pour les deux. Par ailleurs, cette dernière a précisé que l’instance a été destinataire de quarante-neuf requêtes, notamment de la part de formations dont les représentants ont été empêchés d’accéder à certains centres de vote. Enfin, les services de la wilaya se sont engagés à procéder dès aujourd’hui à l’enlèvement des affiches collées de manière anarchique et au nettoyage des murs.

Issam B.