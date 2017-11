BéCHAR : le RND en tête

La synthèse des premiers résultats préliminaires pour le compte des Assemblées populaires communales laisse entrevoir une nette avancée du RND sur les 21 communes que compte la wilaya, puisqu’il a accaparé 10 communes, soit 96 sièges (31,89%) sur les 383 que compte l’ensemble des sièges de toutes les communes de la wilaya, suivi du FLN, avec 4 communes, soit 85 sièges (28,24%), alors que le parti HMS s’est vu octroyer 42 sièges, soit 13,95%. Trois couleurs qui, on peut le dire, occuperont 223 sièges à travers les 21 communes de la wilaya, soit un taux de 58,22%. Des résultats peu surprenants, en dépit de l’apparition, çà et là, d’autres tendances, dans ce scrutin, en obtenant un certain nombre de sièges, à l’exemple du mouvement Infitah. Bien entendu, TAJ aura arraché 13 sièges dans différentes communes. Il convient de rappeler que le corps électoral de la wilaya de Béchar enregistre 200.808 électeurs inscrits, dont 98.954 se seront rendus aux urnes pour choisir leurs futurs représentants, soit un taux de participation de 49,28%. Le nombre de suffrages exprimé est de 73.448 voix, et l’on aura enregistré également, à l’issue du dépouillement, 25.506 bulletins nuls et 147 autres contestés. La tendance, pour les élections de l’Assemblée populaire de wilaya, est aux couleurs du FLN qui a obtenu 13 sièges sur les 39 que compte cette Assemblée, suivi du RND, avec 8 sièges, 6 sièges pour HMS, 5 pour TAJ, 4 pour le mouvement Infitah et 3 sièges pour le FNA. Il faudrait également signaler que le taux d’abstention enregistré, à l’occasion de ce scrutin, est de 50,70%, soit 10.854 électeurs qui se seront abstenus d’exprimer leur choix.

Ramdane Bezza