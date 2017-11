SéTIF : FLN et RND en pole position

Comme de tradition, et bien que s’étant réveillée tôt en ce jeudi 23 novembre, la cité d’Aïn El- Fouara et les localités de cette vaste wilaya du pays investiront, au fur et à mesure, les bureaux de vote, tant et si bien que le taux de participation de 6,8% pour l’APW et 7,2% pour les APC au sondage de 11 heures évoluera régulièrement pour dépasser la barre des 19% à 14 heures, atteindre les 33,92% à 17 heures et dépasser les 43% (43,33%) pour les APC, à l’heure de la clôture, au moment où celui de l’APW abondait dans le même sens et terminer à 41,04%.

Dans la ferveur qui gagnait déjà les bureaux de vote, chacun selon son penchant y mettait du sien dans la sportivité démocratique et ne manquait pas de soulever des ovations à chaque fois que sa couleur était annoncée, quand bien même le FLN et le RND annonçaient déjà la couleur et se positionnaient avec HMS et quelques autres partis dans la ligne des candidats qui siégeront au niveau des futures APC et de l’APW, pour un total de 1.049 sièges à pourvoir.

Une effervescence qui prendra de plus en plus de rythme et de sons, au fur et à mesure que les premiers résultats non officiels tombaient, d’autant plus amplifiés par les adeptes de différentes formations politiques, mais qui donnaient déjà le ton pour la commune chef-lieu de wilaya remportée, comme par la tradition, par le FLN, avec 13 sièges, devant le RND qui en décrochait 8 et comptabilisant ainsi 4 de plus par rapport aux locales de 2012.

C’est pratiquement le même scénario qui a marqué les résultats de l’APW remportée également par le FLN, avec 27 sièges, et là aussi suivi de très près par le RND qui améliore son score de 2012 de 6 sièges et en réalise 19 cette fois-ci, alors que HMS obtient 9 sièges pour une Assemblée de 55 sièges.

Un exemple qui se reproduit dans de nombreuses communes, sachant que le FLN aurait remporté 24 communes une fois encore devant le RND qui en réalise 16 et perd donc 4 communes par rapport aux élections locales de 2012, quand bien même il gagne en nombre d’élus dans une wilaya qui compte 60 communes.

F. Zoghbi