commune de Tizi Ouzou : Le p/apc sortant reconduit

Abdelouahab Aït Menguellet, P/APC sortant de la commune du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, et tête de la liste indépendante «Tagmats», a été réélu haut la main pour un deuxième mandat à la tête de cette Assemblée, en réussissant l’exploit de remporter 15 des 33 sièges de l’APC. En effet, débarrassé de la casquette RCD, qui s’est avérée trop petite pour lui, avec laquelle il avait été élu la première fois à la tête de l’APC de Tizi Ouzou, il est venu en tête des résultats des urnes qui l’ont donné largement vainqueur sur tous les autres candidats représentants des partis politiques longtemps considérés comme les plus implantés dans la commune, à savoir le RCD, le FFS, le FLN et le RND. Avec toutes leurs logistiques, ces derniers partis ont été «humiliés» par la machine électorale de «Tagmats» et de son chef de file Aït Menguellet qui a fait de la vulgarisation des innombrables réalisations durant sa première mandature et de la poursuite de son œuvre d’édification, son cheval de bataille, une stratégie qui s’est avérée payante face à la campagne de dénigrement menée contre lui par ses adversaires politiques, et, d’une manière plus virulente, par son ancien parti. La liste indépendante «Tagmats» a été créditée de 7.305 voix, soit 43,35% des 16.853 suffrages exprimés. Ce nombre important de voix a permis à la liste indépendante «Tagmats» de remporter pas moins de 15 des 33 sièges de l’APC, suivie par le FLN, RND, le FFS, avec 4 sièges chacun, et le RCD et la liste indépendante alternative citoyenne, avec 3 sièges chacun.

Bel. Adrar