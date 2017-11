BéJAïA : l’APW et 19 APC pour Le FFS

Après l’opération de dépouillement des bulletins de vote et le décompte des voix exprimées, le Front des forces socialistes (FFS) se positionne largement dans 19 communes sur les 52 que compte la wilaya, et dirigera également l’APW.

Le FFS présidera les destinés des communes de Béjaïa, Toudja, Beni Ksila, Souk El-Tenine, Aït Smaïl, Darguina, Tichy, Timezrit, Sidi Ayad, Beni Djellil, Semaoun, Souk Oufella, Tibane, Seddouk, Ighil Ali, Aït Rezine, Tamokra, Chellata et Igherem. Le parti du RCD vient en deuxième position, pour diriger 13 communes, suivi des indépendants pour 9 communes. Le FLN s’est contenté de 4 communes, les partis TAJ et RND pour 2 communes chacun, alors que le Parti des travailleurs (PT) et le MPA ont récolté une seule commune. Sur les 52 communes de la wilaya, seulement 4 communes ont gardé leur ex-maire, à l’exemple d’Oued Ghir, Aokas, Barbacha et Seddouk. Les 48 autres communes ont carrément changé d’équipe. Les deux principales communes, le chef-lieu de la wilaya, Béjaïa, est revenu au FFS après 10 années de gestion par le FLN. Ainsi, dans la commune de Béjaïa, le FFS revient après une absence de dix années. Ayant récolté 11 sièges, il dirigera l’Assemblée, avec les 8 élus de la listes indépendante «Ensemble pour Béjaïa», ainsi que le FLN qui a remporté 8 sièges, le RCD et la liste indépendante «Debout Béjaïa», avec 3 sièges chacun. L’Assemblée communale sera composée de 33 élus. Le FLN, qui misait toujours sur cette commune, a été sévèrement sanctionné par les urnes, suite à sa gestion opaque qui a fait de Béjaïa, l’une des dernières villes du pays. Le FFS, qui reprend les rênes de la commune, va-t-il sauver la face et rattraper le retard, chose extrêmement difficile, mais faisable, vu la manne financière que renferme la trésorerie de la commune de Béjaïa. La commune d’Akbou, deuxième grand pôle urbain et deuxième commune riche de la wilaya, a changé de maire après quatre mandats de suite, à savoir 20 ans comme président d’APC.

C’est la liste indépendante «Tadukli», dirigée par Salhi Mouloud, désigné président de l’APC, qui lui succède en remportant 7 sièges. L’Assemblée sera dirigée avec le RND, avec 5 sièges, le MEN, RCD et MPA, avec chacun 3 sièges, et le FFS, avec 2 sièges. Pour l’Assemblée populaire de wilaya (APW), qui compte 43 élus, c’est le FFS qui succède à lui-même, avec 21 sièges, pour remplir un autre mandat de cinq années. L’APW aura Haddadou Mehenni comme président, et sera composé de RCD, avec 10 sièges, le FLN, avec 7 sièges, et une liste indépendante, avec 5 sièges. Ainsi, le taux de participation de la wilaya aux élections APC est de 44,38%, alors que celui de l’APW est de 37,58%.

M. Laouer