DGSN, GENDARMERIE NATIONALE, PROTECTION CIVILE : Mission accomplie !

Electeurs, candidats et observateurs se sont accordés à dire que, dans l’ensemble, les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions. Ce même avis a d’ailleurs, été mis en exergue par le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections et le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, qui a déclaré qu’«hormis certains dépassements mineurs, les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation».

Pour assurer la réussite de cette fête électorale, les préparatifs ont été à la hauteur de l’événement et ont concerné plusieurs secteurs d’activités.

Pour ce faire, tous les moyens matériels et humains ont été déployés sur le terrain. Ainsi, 12.400 centres de vote et plus de 58.668 bureaux, répartis à travers tout le territoire national, ont ouvert dès 8 heures du matin pour accueillir les électeurs et électrices. Sur le plan sécuritaire, la Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé près de 180.000 policiers à travers le territoire national pour assurer une «couverture sécuritaire infaillible».

Le jour du scrutin, des agents, des cadres et même les stagiaires de la Sûreté nationale ont été déployés à plusieurs niveaux, y compris pour assurer la sécurité routière et la fluidité de la circulation.

Le dispositif de sécurisation des 4.861 centres de vote, pour un total de 31.676 bureaux de vote, relevant de la zone de compétence de la sûreté nationale a été mis en place 48 heures avant le lancement de l’opération de vote.

L’ensemble des services relevant de la DGSN ont été mobilisés 24h/24 et doté de moyens très modernes pour mener à bien leur missions.

Par ailleurs, la direction générale de la protection civile a mis en place un dispositif spécial de prévention pour sécuriser les 12.427 centres de vote. Il convient de rappeler que ce dispositif composé de 26.569 agents, tous grades confondus, a été doté de tous les moyens d’intervention nécessaires, soit 841 ambulances et 810 camions d’incendie, afin d’assurer la sécurité des électeurs.

Pour sa part, la Gendarmerie nationale a mis en place un plan spécial pour la sécurisation des élections locales du 23 novembre à travers tout le territoire national, et ce, à travers la mobilisation de ses différentes formations et le déploiement d’unités mobiles et fixes qui ont veillé au bon déroulement de ce rendez-vous électoral au niveau de 7.722 centres de vote, soit 62% des centres répartis sur le territoire national.

A ce titre, des unités territoriales d’intervention et des unités spécialisées ont été mobilisés dans les centres et bureaux de vote, dont 156 bureaux itinérants, les zones urbaines et semi-urbaines, les lieux de rassemblement, habitations, marchés et la surveillance du transport de marchandises. Le dispositif a, également, concerné les axes routiers avec l’exécution d’un plan de patrouilles, de barrages de contrôle aux entrées des agglomérations.

Kamélia Hadjib