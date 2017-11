PAROLES D’ÉLECTEURS : Fierté et conviction

Sidi M’Hamed, commune incontournable dans la vie de la capitale, a répondu présent à l’appel de l’urne. Dès la matinée d’hier, les citoyens en âge de voter se sont rendus aux urnes pour se prononcer sur le renouvellement des membres des Assemblées populaires communales et de wilaya.

L'affluence était timide en début de matinée de ce jeudi 23 novembre. On est loin des longues files constatées lors de certains rendez-vous passés, mais les citoyens, les vieux notamment, qui ont l'habitude de voter à l'ouverture des bureaux étaient là. « Rappelez-vous des présidentielles de novembre 1995. Nous avions, à l'époque, défié les menaces des terroristes, en nous rendant en grand nombre aux urnes. Alors, aujourd’hui encore, nous ne pouvons faillir à notre devoir de répondre à l'appel de la patrie», nous confie Mohamed, retraité de la SNTF, rencontré à la sortie du centre de vote Ibn Rachik, dans le quartier Réda Houhou.

Amine, jeune étudiant à la fac centrale, sorti du bureau avec l'encre à l'index gauche, a tenu à préciser que le boycott est loin d'être la solution aux problèmes des municipalités. «J'espère que les prochains élus tiendront leurs promesses faites durant la campagne», ajoutera-t-il. Nous avons tout de même constaté que la participation, quand bien même timide la matinée, s'est accrue au fil des heures. A 13h00, le taux de participation dans ce centre affichait les 10 % sur les 2.430 électeurs inscrits dans ce centre consacré aux hommes.

D’ailleurs, le chef du centre, M. Yaalaoui Abdelkrim, s’attend à une plus forte affluence durant l’après- midi. « D’après mon expérience des rendez-vous précédents dans ce centre de vote, je me permets de dire que les gens préfèrent venir voter l’après-midi, après avoir accompli la prière du Dohr», a-t-il estimé. Quant au président de l’un des neuf bureaux que compte le centre, l’opération de vote s’est passée dans de très bonnes conditions, et aucun incident n’a émaillé son déroulement. Il est à relever que les électeurs de la commune de Sidi M’Hamed devaient choisir entre 6 listes de candidats en lice pour les communales et 15 listes de wilaya.

De leur côté, les partis en lice pour cette échéance politique ont tenu à saluer le bon déroulement des opérations de vote ainsi que les moyens mis en place par l'Etat, en vue de la réussite de ce rendez-vous qui constitue une étape importante dans la mise en œuvre des réformes engagées par le Président de la République.

Au centre Al Omouma, où sont inscrits quelque 1.317 électeurs, répartis sur 3 bureaux, l'affluence a été appréciable, puisqu’à 14h le taux de participation a atteint 12%. « C’est ici qu’a voté la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Mme Louisa Hanoune», nous dira Rahal Abdelkrim, président de l’un des trois bureaux consacrés aux femmes.



S’impliquer dans la vie de sa commune



« Ce matin, il y avait du monde» , a-t-il dit. A la sortie du bureau, nous rencontrons Safia, une jeune femme au foyer, qui nous a confié que sa mère qui l’accompagnait, une sexagénaire, a insisté pour se présenter le matin afin d’accomplir son devoir. « Moi je suis peu convaincue par les candidats, mais mon devoir je l’accomplis quand même», a-t-elle commenté. Plus loin, au quartier du 1er-Mai, le centre de vote Aissat-Idir, réservé aux femmes, une affluence remarquable a été constatée. L'une d'elles, Mme Slimani Rebiha (76 ans) a estimé d'ailleurs qu'il est du devoir de chaque citoyen de voter.

Les électeurs approchés au CEM Mohamed-Mada ont été unanimes à soutenir que «ces élections sont à même de contribuer à la stabilité du pays», bien que certains ont dit ne pas connaître les candidats, mais ils sont venus voter par amour pour l'Algérie. Mourad et Mohamed, deux jeunes hommes rencontrés au centre de vote à l'école El-Miaâradj, à Alger-Centre, ont affirmé avoir voté pour «un candidat qu'ils connaissent parfaitement et qui leur a promis le logement et un travail décent».

Plus loin des centres de vote, des jeunes, rencontrés près du jet d’eau de la place du 1er-Mai, ont avoué avoir oublié d’aller s’inscrire et d’avoir ainsi leur nom sur les listes électorales. Ils promettent qu’ils vont y remédier dès que c’est possible. Un autre jeune nous explique son refus d’aller voter par une considération «existentielle». «Comment voulez-vous aller voter pour des candidats qui vont nous oublier juste après le vote».

Un autre jeune, un cafetier du coin n’affiche pas le même avis. «Tous les jeunes ont des problèmes, même s’ils travaillent. Mais ils votent pour le changement et la possibilité d’avoir de meilleures conditions de vie dans leur commune. Il faut dire la vérité, toutes les localités du pays ont grandement évolué», a-t-il dit avant de signaler que les opportunités de travail sont plus importantes de nos jours. «Si vous leur proposez du travail dans le bâtiment ou l’agriculture, les jeunes refusent souvent. Donc, ils veulent du travail dans les bureaux ou assis sans effort, et après ils diront qu’il n’y a pas de perspectives pour eux», a-t-il estimé, avant de souligner que dorénavant, l’on peut trouver du travail juste à côté de chez soi, au vu des projets dont chaque commune a pu bénéficier.

Salima Ettouahria