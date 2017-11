Rassembler

Les feux se sont éteints sur les élections locales, caractérisées, faut-il le souligner, par une organisation sans faille et une transparence totale.

Les nouveaux élus, nouvelles têtes, ou vieux routiers de la chose publique, fraîchement sortis des urnes, vont devoir donc affronter la réalité du terrain, et c’est dire combien les chantiers sont légion et les attentes légitimes dans une société qui connaît de grandes mutations.

Vont-ils tenir leurs promesses de campagne, passées les grandes envolées verbales des meetings et rencontres de proximité, car les électeurs, notamment les jeunes, attendent de vraies réponses aux vrais problèmes du quotidien.

Ces nouveaux élus, dont nombre d’eux sont universitaires, devront s’immerger pleinement dans la vie de la cité, dans un contexte économique difficile face à des besoins énormes.

Cela nécessitera de véritables qualités de manager et non de simple gestionnaire des finances locales en associant pleinement le citoyen dans le sens d’ancrer véritablement la démocratie participative en favorisant le libre débattement des idées innovantes.

L’APW, comme l’a souligné le Premier ministre, devra être une sorte de petite APN, à l’écoute des pulsations sociales et assurer son rôle de courroie de transmission et non se cantonner dans celui de caisse de résonance ronronnant les sempiternels bilans élogieux.

Le citoyen jugera ces nouvelles instances à l’aune de la sincérité et de la clarté dans la prise en charge de ses préoccupations afin de porter un vrai projet de société porteur d’idées rassembleuses des courants d’énergie qui parcourent le corps social tout en s’érigeant en véritable force de proposition à même d’accompagner pleinement la transition vers une société moderne et équilibrée.

K. O.