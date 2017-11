Assemblées élues : Des compétences et missions définies

Les collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle moteur dans le développement local. D’ailleurs les deux assemblées élues (APC et APW) sont chargées de missions bien définies dans la réglementation algérienne.

En effet, une fois élus et installés, les membres de l’APC veillent sous la direction de leur président, à la mise en œuvre de l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire communale. L’APC exécute le budget de la commune et en est d’ailleurs l’ordonnatrice.

Sous le contrôle de l’assemblée, son président accomplit, au nom de la commune, tous les actes de conservation et d’administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la commune. Il est chargé, notamment, de veiller au respect et à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur.

Le maire a donc la qualité d’officier d’état civil. Il accomplit de ce fait, tous les actes relatifs à l’état civil, conformément à la législation en vigueur, sous le contrôle du procureur général, territorialement compétent.

Le président de l’assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux délégués communaux, aux délégués spéciaux ou à tout fonctionnaire communal, et ce, dans les domaines précis cités dans la loi relative à la commune.

De son côté, l’assemblée populaire de wilaya traite des affaires relevant des compétences qui lui sont dévolues par délibération, donc, elle délibère sur les objets relevant des compétences qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sur toute affaire présentant un intérêt pour la wilaya et dont elle est saisie, sur proposition du tiers (1/3) de ses membres, par son président ou par le wali.

L’APC a la prérogative de donner les avis requis par les lois et règlements et peut, pour tout ce qui concerne les affaires de la wilaya, émettre des propositions ou formuler des observations au ministre compétent, et ce, dans un délai maximal de trente jours.

Les compétences de l’assemblée populaire de wilaya portent, de manière générale, sur les actions de développement économique, social et culturel, d’aménagement du territoire de la wilaya, de protection de l’environnement et de promotion des vocations spécifiques.

A cet effet, il est utile de rappeler que la loi n° 84-09 du 4 février 1984, a divisé le territoire en 48 wilayas et 1.541 communes.

Le décret n°15-140 du 27 mai 2015 a créé, en outre, la wilaya-déléguée, rattachée à une wilaya mère. Ces circonscriptions sont surtout créées dans le Sud, dans les wilayas de Tamanrasset, Adrar, Illizi, Béchar, Tindouf.

L’article 39 du code des collectivités stipule que l’élu communal est tenu de suivre les cycles de formation et de perfectionnement liés à la gestion de la commune, organisés à son intention.

S’agissant de la représentation féminine dans les assemblées, elle est de 30% pour les assemblées populaires communales situées aux chefs-lieux des daïras et au sein des communes dont le nombre d’habitants est supérieur à vingt mille (20.000) habitants Les sièges sont répartis en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste.



L’action de la commune en matière d’éducation, de protection sociale, de sport, de jeunesse, de culture,

de loisirs et de tourisme



Par ailleurs, et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la commune prend toutes les mesures en vue de réaliser les établissements de l’enseignement primaire, conformément à la carte scolaire nationale, et en assurer l’entretien ; réaliser et gérer les cantines scolaires et veiller à assurer la disponibilité des moyens de transport aux élèves. Toutefois, les communes peuvent, dans la limite de leurs moyens, prendre, le cas échéant, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, toutes mesures destinées à promouvoir l’épanouissement de la petite enfance, les crèches et jardins d’enfants, l’enseignement préscolaire et l’enseignement culturel et artistique ; concourir à la réalisation d’infrastructures communales de proximité destinées aux activités de sport, de jeunesse, de culture et de loisirs.



Concours financier de l’État



Les élus sont appelés, également a prendre toute mesure en vue de favoriser l’extension de son potentiel touristique et encourager les opérateurs concernés par son exploitation ; et surtout favoriser les actions d’apprentissage et la création d’emplois. Ils doivent aussi identifier les catégories sociales défavorisées, vulnérables ou démunies et organiser leur prise en charge dans le cadre des politiques publiques nationales arrêtées en matière de solidarité et de protection sociale. Participer à l’entretien des mosquées et des écoles coraniques se trouvant sur son territoire et assurer la préservation du patrimoine cultuel ; favoriser le développement du mouvement associatif dans les domaines de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs, de la culture de l’hygiène et de la santé ainsi que l’aide aux catégories sociales démunies. Les handicapés font, également, partie des missions que les élus doivent prendre en charge.

Sarah A. Benali Cherif