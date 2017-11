Répartition des sièges à pourvoir : Ce que dit la loi

Après l’annonce des résultats préliminaires des élections locales du 23 novembre dernier, nombre de citoyens se demandent comment s’effectue la répartition des sièges.

Les éléments de réponse à cette question sont contenus dans le code électoral du pays qui compte nombre de dispositions dans ce sens. Selon les dispositions de ce texte de loi, qui a prévu tous les cas de figure, les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes, proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d’elles, et ce, avec application de la règle du «plus fort reste». Cela dit, et comme le stipule l’article 66 du code électoral, «les listes qui n’ont pas obtenu, au moins, sept pour cent (7 %) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges». Il convient de signaler dans ce contexte que le quotient électoral pris en compte est, en fait, le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale par le nombre de sièges à pourvoir dans ladite circonscription électorale.

Le même texte de loi met en exergue, d’autre part, que l’attribution des sièges entre les candidats d’une liste doit obéir à «l’ordre de classement des candidats sur cette liste». Aussi, «les listes des candidats aux élections des assemblées populaires communales et de wilayas doivent être classées selon les résultats obtenus». Remarque importante à retenir: «dans le cas où aucune liste de candidature n’a obtenu au moins un taux de sept pour cent (7 %) des suffrages exprimés, toutes les listes de candidature sont admises à la répartition des sièges».

Il va de soi que dans ce cas, également, le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre total des suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale par le nombre de sièges à pourvoir dans ladite circonscription électorale.



Le nombre de l’Assemblée élue varie en fonction du nombre de la population



Par ailleurs et pour ce qui concerne les dispositions relatives à l’élection des membres des APW, l’article 82 de la loi organique relative au régime électoral, qui a été révisée l’an dernier, indique que le nombre des membres des Assemblées populaires de wilayas varie, en fait, en fonction du chiffre de la population de la wilaya, résultant du dernier recensement général de la population et de l’habitat et dans les conditions suivantes: « 35 membres dans les wilayas ayant moins de 250.000 habitants ; 39 membres dans les wilayas ayant 250.000 à 650.000 habitants ; 43 membres dans les wilayas ayant 650.001 à 950.000 habitants ; 47 membres dans les wilayas ayant 950.001 à 1.150.000 habitants ; 51 membres dans les wilayas ayant 1.150.001 à 1.250.000 habitants et 55 membres dans les wilayas de 1.250.001 habitants et plus.» Pour ce qui concerne les APC, le nombre de ces dernières varie en fonction de la population des communes résultant du dernier recensement général de la population et de l’habitat, mais dans des conditions qui se déclinent comme suit : «13 membres dans les communes de moins de 10.000 habitants ; 15 membres dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants ; 19 membres dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants ; 23 membres dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants ; 33 membres dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants ; 43 membres dans les communes de 200.001 habitants et plus.»



Un mandat de 5 ans au scrutin de liste proportionnel



Tout comme les assemblées populaires communales, les assemblées populaires de wilayas sont élues pour un mandat d’une durée de cinq (5) ans, au scrutin de liste proportionnel et, selon la réglementation en vigueur, les élections doivent impérativement avoir lieu dans les trois mois précédant l’expiration du mandat qui est en cours.

Il y a lieu de noter que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a mis en exergue, lors du dernier Conseil des ministres qu'il a présidé mercredi, que les élections communales seront «un échelon essentiel de la modernisation du service public» et «constitueront sur le terrain l'outil de valorisation des ressources publiques au bénéfice des citoyens. Près de 23.000.000 d'électeurs et électrices sont appelés jeudi aux urnes pour choisir leurs représentants aux assemblées élues. Quelque 165.000 candidats, représentant une cinquantaine de partis politiques, quatre alliances et des listes indépendantes, sont en lice pour les élections des APC. Sur l'ensemble de ces candidats, 51,5% sont âgés de moins de 40 ans et 18% sont des femmes. Plus de 16.000 autres candidats ont postulé pour le mandat de membre d'APW, parmi lesquels 48% ont moins de 40 ans et 28% sont des femmes.

Soraya Guemmouri