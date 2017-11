Handi-basket : CAN-2017

Les sélections algériennes (messieurs et dames) de handi-basket se sont qualifiées à Durban, aux finales du Championnat d'Afrique des nations qui ont pri fin hier, après sept jours de compétition. Emmenés par le capitaine Nabil Guedoun, les Algériens ont battu les Sud-Africains sur le score de 63-45 (mi-temps 28-22), après un match très tendu, qui a été difficile pour les deux sélections dans sa première période. Les deux premiers quarts (13-10 et 15-12) en faveur de l'Algérie reflète l'équilibre dans le jeu, durant la première période, entre les deux «teams» qui se sont déjà rencontrées lors du 1er tour, dans un match remporté par les Algériens 66-47. Le marquage strict sur Guedoun, a gêné le meneur des Verts dans ses mouvements mais cela lui permettait à chaque fois de bénéficier de fautes qui ont été à l'origine de la sortie du meneur joueur de la sélection sud-africaine, Darryl Williams, dans le 3e Quart de temps après 5 fautes. Les champions d'Afrique en titre ont éprouvé les mêmes difficultés lors des deux quarts restants, caractérisés par des maladresses à l'approche du panier. Idem pour les Sud-Africains qui n'ont pas pu trouvé eux aussi des solutions pour revenir à la marque. Les deux derniers quarts de jeu (20-8 et 18-15) ont permis aux protégés de Lahcen Tagmi de s'imposer et se qualifier pour la finale, prévue vendredi contre le Maroc, facile vainqueur de l'Egypte (87-44). De son côté, la sélection algérienne dames s'est facilement qualifiée face aux Kenyanes sur le score sans appel de 89-8, (mi-temps 50-2). Face à une équipe kényane qui faisait son apprentissage au rendez-vous de Durban, les coéquipières de la capitaine Djamila Khamgani ont profité de l'occasion pour avoir un autre match dans les mains, terminant très à l'aise le match dont les quatre quarts étaient de : (26-0, 24-2, 22-4 et 17-2). Lors du premier tour, l'équipe algérienne avait largement dominé le même adversaire sur le score de 107-13. Dans l'autre demi-finale du tournoi des Dames, la sélection sud-africaine a corrigé le Zimbabwe 60-4 (mi-temps 41-4).