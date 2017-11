NA Hussein Dey : La JSK en amical, cet après-midi

Afin de meubler la mini-trêve dictée par le déroulement jeudi passé des élections municipales, le staff technique husseindéen, en accord avec son homologue de la JSK, a convenu d’une joute amicale entre le NAHD et la JSK aujourd’hui. Une bonne aubaine pour maintenir la mobilisation des joueurs et leur compétitivité. Les Canaris seront un bon sparring-partner pour les camarades de Harrag. Le match est prévu à Dar El Beida, au stade de la protection civile, qui offre un cadre idéal de préparation pour les deux formations.



Ardji de retour à l’USMA ?

Le prêt du joueur Ardji au Nasria prendra fin le 31 décembre prochain. On parle de son retour à son club d’origine, l’USMA, avec lequel il est encore sous contrat. La direction nahdiste n’aurait pas sollicité son homologue usmiste pour tenter de prolonger le prêt de Ardji. Cela au moment où des informations font part du désir des dirigeants et staff technique usmistes de récupérer le joueur.

M.-A. A.