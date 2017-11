Bayern : Robben pourrait arrêter

«Mon avenir est ouvert. Je pourrais arrêter en fin de saison ou (...) jouer encore trois ans au Bayern», a déclaré le Néerlandais Arjen Robben, 33 ans, cité jeudi par le magazine allemand Kicker. L'ailier de Munich, toujours au sommet de sa forme malgré son âge, affirme vouloir profiter au maximum sans faire de plan pour la suite de sa carrière: «Tout est possible pour moi», dit-il, «je ne regarde que le prochain match, pas plus loin. Je veux essayer de prendre du plaisir et de jouer à un haut niveau aussi longtemps que possibleé. Le Néerlandais, qui a mis un terme à sa carrière internationale après l'élimination des Pays-Bas du Mondial-2018, est sorti du terrain, mercredi soir, victime d'une petite déchirure musculaire, à la 48e minute du match de Ligue des champions à Anderlecht (2-1 pour le Bayern). Le club a annoncé qu'il serait mis au repos samedi pour le déplacement à Moönchengladbach en Bundesliga. Son contrat court jusqu'à la fin de cette saison. Plusieurs fois interrogés sur une possible prolongation, les dirigeants du club ont repoussé la question au printemps. Arrivé en 2009 en Bavière après être notamment passé par Chelsea (2004-2007) et le Real Madrid (2007-2009), Robben a notamment remporté si fois le championnat d'Allemagne ainsi que la C1 en 2013 avec Munich.