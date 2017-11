Espagne : Hierro redevient directeur sportif de la fédération

L'ex-défenseur international Fernando Hierro a été nommé directeur sportif de la Fédération espagnole de football (RFEF), un poste qu'il a déjà occupé avec succès pendant l'âge d'or de la «Roja» championne du monde en 2010, a annoncé jeudi la RFEF. «Fernando Hierro Ruiz a été nommé directeur sportif de la RFEF après communication de cette décision au comité directeur réuni aujourd'hui» (jeudi), a écrit la fédération dans un communiqué. Cette nomination intervient alors que l'Espagne s'est qualifiée avec brio pour le Mondial-2018 en Russie, où elle figure parmi les favorites avant le tirage au sort prévu le 1er décembre.Hierro, âgé de 49 ans, avait déjà occupé cette fonction de directeur sportif entre 2007 et 2011. Sur cette période, la sélection espagnole a remporté l'Euro-2008 puis la Coupe du monde 2010, avant de remporter sur sa lancée l'Euro-2012. Après ce mandat de quatre ans, l'ancien défenseur et capitaine du Real Madrid est devenu manager de Malaga (2011-2012) puis entraîneur-adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid (2014-2015). Sur la saison 2016-2017, il était l'entraîneur principal d'Oviedo, en deuxième division espagnole. L'international aux 89 sélections a notamment gagné au cours de sa carrière de joueur trois Ligues des champions et cinq championnats d'Espagne avec le Real Madrid (1989-2003).