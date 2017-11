Basketball : Coupe du Monde FIBA-2019

Les éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du monde de basket-ball FIBA-2019 débutent vendredi, avec la participation de 16 pays répartis en quatre groupes (A, B, C, D), qui seront en course pour décrocher un des 5 billets qualificatifs au Mondial qui se déroulera en Chine, du 31 août au 15 septembre 2019.

Les 16 équipes qui se sont qualifiées et qui ont participé l'AfroBasket 2017 ont automatiquement gagné leur place dans les éliminatoires africains de la Coupe du Monde, nouvelle appellation du championnat du monde des nations, qui regroupera 32 équipes au lieu de 24, et verra le déroulement de 92 matchs sur une période de 16 jours. Les villes de Yaoundé (Cameroun) et Luanda (Angola) accueilleront, du 24 au 26 novembre, les premiers tournois des groupes A et C des éliminatoires. Yaoundé accueillera le groupe A constitué du Cameroun, de la Guinée, du Tchad et de la Tunisie (couronnée récemment championne d'Afrique), le Groupe C réunira, quant à lui, à Luanda, l'Angola, la République démocratique du Congo, l'Egypte et le Maroc. Les noms des villes hôtes du groupe B (Nigeria, Mali, Ouganda et Rwanda) et du groupe D (Sénégal, Côte d'Ivoire, Mozambique et Centrafrique), qui entreront en lice en février seront annoncées à une date ultérieure, a indiqué FIBA Afrique. Selon le nouveau système de qualification, chaque sélection jouera contre les trois autres du groupe lors des tournois organisés en novembre 2017, février 2018 et juin 2018. Pour la deuxième phase de qualification, les trois premiers de chaque groupe, soit 12 équipes, seront scindés en deux poules (E, F) tout en conservant les points obtenus lors de la 1re phase. Les équipes joueront en aller-retour entre septembre 2018 et février 2019. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur troisième seront directement qualifiés pour la Coupe du Monde en Chine. Pour la première fois, l'Afrique enverra cinq représentants au tournoi majeur de la FIBA. Le «Cinq» algérien, qui ne prend pas part à ses éliminatoires, n'a plus participé à une Coupe du Monde de basket-ball depuis 2002 à Indianapolis (Etats-Unis), après avoir atteint la finale de l'Afrobasket 2001 au Maroc face à l'Angola.