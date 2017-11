SÛreté de Wilaya de Mascara : Visites pédagogiques au profit des enfants

A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits de l’enfant, correspondant au 20 novembre de chaque année, la Sûreté de wilaya de Mascara organise des portes ouvertes sur ses services, y compris au siège de la Sûreté de wilaya, de daïras et urbaines pour faire connaitre au public ses activités en matière de protection des personnes et des biens ainsi que la protection des enfants. Il s’agit des activités de la Brigade de protection de l’enfance et de la lutte contre la délinquance juvénile et ses efforts en matière de protection de l’enfant contre la délinquance et les crimes. Les services de la Sureté de wilaya procèderont à la distribution de dépliants pour sensibiliser les visiteurs, ainsi qu’à des visites de pédagogiques au profit des élèves pour prendre connaissance des missions des forces de police dans la lutte contre les différents aspects de criminalité et la prévention des accidents de la circulation.

Une visite pédagogique s’est déroulée durant la matinée du 20 novembre au profit de classes relevant de l’école primaire Mekkioui Maamoun au siège de la Sûreté de Wilaya où des cadres de la police judiciaire et de la sécurité publique ont donné des conseils et orientations sur le rôle de la police en matière de protection.



A. Ghomchi