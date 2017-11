Drogues par voie intraveineuse : Réduire les risques infectieux

L’Association de protection contre le sida (APCS Oran) a préparé une note conceptuelle sur la réduction des risques auprès des usagers des drogues injectables qu’elle va présenter aujourd’hui à l’occasion du dialogue national organisé autour de cette thématique à l’hôtel Ryad. Contacté par notre journal au sujet de cette note conceptuelle, le Pr Tajeddine de l’APCS Oran estime que les conséquences sanitaires de l’usage des drogues injectables restent un sujet de préoccupation mondial «L’usage de drogues injectables entraîne des conséquences non négligeables sur la santé physique et mentale des individus. De plus, les complications de santé qui y sont associées font augmenter les coûts pour le système de santé et favorise les troubles à l’ordre public générant des tensions et de l’insécurité chez les résidents des secteurs les plus touchés», indique notre interlocuteur qui, selon lui, «les politiques étatiques prohibitionnistes et répressives font augmenter les risques liés à l’usage de drogues car les usagers s’isolent et prennent des risques pour leur santé et leur entourage, favorisant la transmission du VIH et de l’hépatite C». Dans le contexte algérien, la situation, estime le Pr Tajeddine, en matière d’usage de drogues est alarmante. « Le Professeur Mohamed Chakkali du ministère de la Santé donne le chiffre de 18 000 personnes usagères de drogues (PUD) âgés de 13 et 35 ans, recensés en 2015. Au départ la consommation était essentiellement tournée vers les médicaments psychotropes non opiacés, puis vers la fin des années 90, les usagers ont changé leurs pratiques et le marché de l’héroïne a connu un essor sans précédent.



Les ravages créés par l’arrivée du « Subutex »



Des indicateurs relevés par l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT) démontrent que la consommation d’héroïne est en évolution d’année en année et que sa consommation est bel et bien une réalité en Algérie. Plus récemment, les hôpitaux déplorent les ravages causés par l’arrivée du «Subutex» chez les personnes usagères. Ce médicament initialement prescrit en traitement de substitution aux opiacés a été détourné et est consommé par voie intraveineuse, entraînant le consommateur dans un état d’addiction», indique notre interlocuteur dans cette note conceptuelle. Ce dernier fait savoir, en outre, que le diagnostic communautaire rapide des usagers de drogues à Alger, réalisé par l’APCS et la plate-forme

«Coalition PLUS MENA» en mai 2016, fait ressortir que près de 70% des personnes interrogées s’injectent du Subutex, pour seulement 30% d’injection à l’héroïne.

Le Pr Tajeddine tire la sonnette d’alarme sur les conséquences dévastatrices résultant de ce fléau. «En plus d’une détérioration de l’état de santé physique et mental lié à l’injection de drogues par voie intraveineuse, les usagers sont confrontés à des obstacles. Ces barrières physiques, financières, sociales et sanitaires les entraînent dans une spirale de risques liés directement ou indirectement à leur consommation. Ces risques entraînent une hausse de la transmission de maladies telles que le VIH et l’Hépatite C. Le danger n’est donc plus seulement individuel

mais se généralise à l’ensemble de la société », a-t-il affirmé.



Les centres intermédiaires de soins en addictologie : une nécessité



Dans sa démarche de faire face au phénomène, le

Pr Tajeddine fait savoir qu’en 2007, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a créé des centres intermédiaires de soins en addictologie (CISA). Ces derniers, a-t-ton indiqué, prennent en charge, en ambulatoire, les consommateurs de drogues et les suivent tout au long de leur cure grâce à une approche multi-

sectorielle : soins médicaux, prise en charge psychologique et sociale, suivi sérologique, accompagnement familial et planification d’un projet professionnel. «À ce jour, 37 Cisa sur les 53 prévus et 2 centres de traitement sur les 15 programmés ont été réalisés sur le territoire national. La prise en charge des usagers de drogues est donc nécessaire d’un point de vue médical et thérapeutique mais également à travers des politiques de réduction des risques liés à leur consommation», lit-on dans le même document. Celui-ci, considère que «l’évolution de la consommation de drogue en Algérie souligne l’inefficacité des politiques répressives jusque-là mises en place pour lutter contre la toxicomanie. L’enjeu est donc de proposer une nouvelle stratégie politique qui permettrait une meilleure prise en charge, une véritable protection et un accompagnement durable des usagers de drogues. De ce point de vue, on note une ouverture de la part des politiques publiques nationales algériennes en termes de réponses apportées pour les usagers de drogues ».

Les ateliers sur la réduction des risques auprès des usagers des drogues injectables, qui se tiennent aujourd’hui avec la participation du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, devront déboucher sur un nombre de recommandations qui constitueront éventuellement une plate-forme de travail pour contrer ce fléau.



Amel Saher