Protection du consommateur : Intensifier le contrôle pour lutter contre la fraude

Commerce informel, spéculation, hausse des prix, produits de mauvaise qualité, contrefaçon… des pratiques de plus en plus répandues, en dépit de toutes les mesures réglementaires et quelquefois draconiennes mises en place par les services du commerce, afin de les atténuer.

Les opérations de contrôle effectuées chaque année confirment cette tendance à la hausse de la fraude et des dépassements de certains commerçants. Des centaines de marchands exercent sans registre de commerce avec tout ce que cette fonction entraîne comme fraude fiscale. Pour ce qui est des pratiques commerciales déloyales, rien qu'en 2016, le chiffre d’affaires dissimulé de transactions commerciales sans factures, mises à jour par les services de contrôle du ministère du Commerce, avait atteint près de 60 milliards de dinars, tandis que le 1er semestre 2017, il a atteint 69 milliards de DA. Le marché informel est une autre façon de déroger à la réglementation et de violer les textes en vigueur dans le domaine commercial. Cette situation est due essentiellement, selon certains observateurs aux insuffisances des textes réglementaires. Depuis mercredi dernier, un projet de loi portant amendement de la loi de 2009 relative à la protection du consommateur, à la répression des fraudes et en matière de spécifications de conformité, de modalités du service après-vente et de mesures conservatoires pour des produits suspectés de contrefaçon, vient justement enrichir l’arsenal réglementaire relatif aux pratiques commerciales. Il vise à palier aux insuffisances de la loi en vigueur constatées après une dizaine d'années de sa mise en application. Le projet de loi adopté en Conseil des ministres porte entre autres sur l’adaptation du régime de sanctions prévues pour la protection des consommateurs et la répression des fraudes. Pour rappel, le Plan d’action du gouvernement prévoit d'intensifier les actions de contrôle afin d'instaurer la transparence et de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Ainsi, des actions d'encouragement et de facilitation sont menées en vue d'insérer le secteur informel dans l'espace formel, afin d'établir une plus grande transparence dans l'activité économique et commerciale.



400 marchés parallèles à éradiquer



Il faut dire le commerce informel fait rage dans les grandes villes du pays. À Alger, le phénomène est si bien enraciné qu'il a fini par faire partie du décor et se hisse en véritable marchés populaires. Afin de réguler ce phénomène, le gouvernement compte poursuivre ses efforts à travers le développement du circuit de la grande distribution et des infrastructures commerciales et la poursuite des opérations d'éradication des marchés informels.

Les associations de protection des consommateurs n’ont de cesse affirmé que le problème principal dans ce désordre qui touche le marché national réside dans l’anarchie du circuit de commercialisation et le réseau de distribution.

C'est dans ce sens que le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales avait lancé en août 2012, en collaboration avec le ministère du Commerce, une large opération d’éradication des marchés informels.

Ainsi, une enveloppe de 12 milliards de DA a été dédiée à la réalisation de 784 marchés de proximité relevant du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. Dans ce sillage, le gouvernement prévoit aussi d'achever le programme de réalisation de huit marchés de gros de fruits et légumes à vocations nationale et régionale et d'encourager le secteur privé à participer à la réalisation de cette catégorie de marchés.

Cependant, les marchés informels qui restent encore à éradiquer sont plus de 400 sur les 1.453 marchés recensés en 2012. Ceux reformés après leur éradication sont plus de 200.

Sur les 50.677 intervenants informels qui activaient dans ces marchés, plus de 21.000 ont été réinsérés dans le circuit commercial légal, soit 42%.

En parallèle, de nombreuses mesures destinées à la résorption de ce commerce illégal ont été prises dont la réalisation de centaines de projets de marchés de proximité et couverts. Concernant les 784 marchés de proximité prévus, plus de 600 ont été réceptionnés et vingt ont été annulés ; quant au programme de réalisation de 291 marchés couverts initié par le ministère du Commerce pour un montant de dix milliards de DA, seulement 20 ont été réceptionnés et 7 sont annulés.



Farida Larbi