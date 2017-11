Coupe Davis-2017 (Finale) : Une surprenante équipe de France contre la Belgique

Noah a surpris en titularisant, aux côtés de Tsonga et Pouille, Gasquet et Herbert.Van Herck a fait un choix plus logique pour la Belgique menée par Goffin. Yannick Noah a créé la surprise en écartant ses vétérans, Mahut et Benneteau, âgés de 35 ans chacun, qui s'étaient entraînés côte à côte de dimanche à mercredi pour préparer en principe le double. Le choix de maintenir Herbert est une surprise dans la mesure où l'Alsacien de 26 ans s'était blessé au dos (lumbago), jeudi dernier, au Masters de double et semblait avoir une longueur de retard sur ses camarades. Gasquet, capable de jouer en simple et en double, a réussi in-extremis à faire partie de la sélection grâce au retour à une forme correcte en fin de saison. Côté Belges, Steve Darcis et Ruben Bemelmans accompagnent sans surprise Goffin. Johan Van Herck a écarté Arthur de Greef au profit du spécialiste de double Joris de Loore, qui avait manqué la demi-finale contre l'Australie sur blessure (genou) mi-septembre. La France cherche à remporter le dixième Saladier d'argent de son histoire qui lui échappe depuis 2001, alors que la Belgique, présente en finale pour la deuxième fois en trois ans (après 2015), vise sa première victoire dans la vénérable épreuve par équipes.