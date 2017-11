El Bayadh : Conférence sur la valorisation du patrimoine culturel

Les mécanismes de valorisation et de promotion du patrimoine culturel constituent le thème d’une conférence nationale les 5 et 6 décembre prochain à El Bayadh, la deuxième du genre, a-t-on appris des organisateurs. Initiée par la direction de la culture, cette rencontre vise à trouver des mécanismes pour préserver davantage le patrimoine culturel et le promouvoir pour son exploitation dans le domaine touristique, a-t-on souligné, indiquant que les travaux seront animés par des universitaires et autres acteurs du secteur de la culture. Les travaux aborderont des voies et moyens de préservation du patrimoine culturel, les rôles des musées et l'exploitation du patrimoine culturel dans le tourisme. Des communications sont présentées lors de cette rencontre traitant, entre autres, des sites archéologiques, des enjeux du développement touristique et de la relation entre le patrimoine culturel et la promotion touristique. (APS)