Le Coin du copiste : Du Brel à l’Andalou en passant par le classique

Bien que ce soit surtout les activités sportives et l’actualité politique qui occupent l’esprit de bon nombre d’algériens dans un relatif intérêt mais qui cependant accapare l’attention des citoyens avec le déroulement des élections municipales avant-hier, les manifestations et autres événements culturels continuent de suivre leur vitesse de croisière avec notamment un calendrier chargé et une programmation surtout pour ces jours-ci de concerts fixés à l’avance. A croire que les spectacles et les vedettes étrangères de la chanson ou du chant lyrique ou encore que nos bardes kabyles très attendu, —nous avons nom le venérable Ait Menguellet et d’Anna Hasler pour ne citer que ceux-là —, se bousculent au portillon pour présenter à Alger, Oran et Tlemcen des récitals prévus en décembre qui raviront les oreilles des mélomanes certainement les soirées de cet hiver 2017 qui approche avec ses journées marquées par un température douce. D’autres événements artistiques qui sont liés à la coopération culturelle de l’Algérie avec d’autres pays du monde sont également signalés ca et là sur des sites électroniques pour la période de décembre à l’issue de laquelle on fêtera la nouvelle année 2018. Ainsi et ce dans le cadre la coopération algéro-serbe, un concert intitulé Sérénade à l’Amitié sera organisé à l’Opéra d’Alger et au théâtre régional d’Oran, respectivement le 4 et 6 décembre 2017. Mené par la voix de la primadonna serbe Jadranka Jovanovic, du baryton Oliver Njego, et du chanteur d’andalou Saoudi Noureddine, le concert comptera également la participation du pianiste Nikola Rackov, le tout sous l’orchestration de l’ensemble Khalil B. Ahmed. Le spectacle inclura plusieurs genres musicaux, allant de symphonies classiques à du Jacques Brel, en passant par de l’andalou et d’autres variétés venant des deux pays, marquant ainsi une belle collaboration culturelle entre l’Algérie et la Serbie. Les réservations commenceront à partir du 1er décembre au niveau de l’opéra d’Alger et du théâtre Abdelkader Alloula d’Oran. Un programme qui semble très alléchant dans la mesure où il brasse plusieurs catégories de genres musicaux qui vont de la bonne chanson française à l’andalou en passant par la musique classique de haute tenue. On ne peut pas dire que les spectateurs n’auront pas été informés ni même oubliés puisqu’ils sont littéralement gâtés par ces prestations qui augurent de moments pleins d’émotion et de plaisir d’écoute. En tout cas pour tous ceux que ces programmes riches et variés intéressent et qui n’auront juste qu’à faire le déplacement, le premier concert aura lieu à Alger le 4 décembre à 19h00, le second à Oran le 6 décembre à 19h00 aussi. Le prix du ticket est fixé à 800 DA, ce qui est largement raisonnable mais l’accès aux enfants est strictement interdit comme le précise cette source.

L. Graba