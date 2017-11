Patrimoine oral oranais : Un recueil de contes populaires en voie d'édition

Un recueil de contes populaires algériens est en voie d'édition à Oran, a-t-on appris mercredi de la responsable de l'association culturelle locale Le Petit Lecteur, initiatrice de cette action visant à valoriser le patrimoine culturel immatériel national. "Une vingtaine de contes de différentes régions du pays a été retranscrite dans l'ouvrage à paraître en janvier prochain", a précisé la présidente de l'association, Zoubida Kouti, à l'occasion d'une rencontre sur la littérature orale. L'élaboration de ce recueil intervient dans le cadre de la concrétisation d'un projet intitulé "Si le goual m'était conté" et soutenu au titre d'un programme de coopération culturelle entre l'Algérie et l'Union européenne, a-t-elle indiqué. "L'initiative a un objectif pédagogique et non lucratif", a relevé cette responsable, expliquant que le recueil sera disponible au sein de la bibliothèque Jeunesse du Le Petit Lecteur, tandis que des exemplaires seront offerts aux associations culturelles, aux établissements scolaires et aux espaces de lecture. Le contenu sera également mis en relief à travers diverses villes du pays, et ce, lors de salons dédiés au livre ou dans le cadre des caravanes du conte que prévoit d'organiser Le Petit Lecteur. Mme Kouti a fait état de la préparation d'un autre projet visant à promouvoir l'insertion socioprofessionnelle des jeunes par la formation aux métiers du livre. La première action de ce nouveau projet sera consacrée au processus d'écriture et de conception de la bande dessinée qui mettra en lumière tous les segments de la chaîne du livre (création, mise en page, impression, distribution...). Une dizaine d'universitaires ont pris part à la rencontre, tenue au siège du Le Petit Lecteur qui a vu les intervenants exposer leurs réflexions allant dans le sens de la promotion de la production et de la recherche sur les thématiques de la littérature orale. Cette journée d'étude a coïncidé avec l'ouverture du nouveau Centre de ressources documentaires, aménagé au siège même de l'association au profit des passionnés du conte et des chercheurs spécialisés en ce domaine. La responsable des programmes de formation auprès du Le Petit Lecteur, Djamila Hamitou, a mis l'accent à cette occasion sur la vocation de son association à encourager les jeunes à la lecture et à contribuer à la préservation du patrimoine oral national. Elle a insisté, à ce propos, sur les grandes actions accomplies, comme l'animation d'un festival annuel du conte pour enfants dont la 12e édition se tiendra en mars prochain et les ateliers de formation se rapportant à la création, collecte, écriture et à la déclamation de contes. (APS)