Antiquité algérienne : Firmus de Thagaste, ou le «droit d'asile» revisité

Le concept de Droit d'asile serait-il d'origine berbère ? Si l'on en croit cette anecdote historique, rapportée dans le «Dictionnaire historique d'éducation», de Jean-Jacques Filassier(1818), Epaminondas, l'un des plus grands personnages de la Grèce antique, avait tant d'amour pour la vérité, qu'il se faisait un scrupule de mentir, même par jeu et par divertissement.

C'est ainsi que dans un chapitre intitulé «Vérité» du dictionnaire en question, il est cité en ce qu'il rapporte le cas de Firmus, évêque de Thagaste, en Afrique (Souk Ahras aujourd'hui). Cela se passe en 289 après. J. C. Il faut dire, au passage, que Firmus, inconnu aujourd'hui de bon nombre de nos compatriotes, donna, grâce à son courage, son nom à un édit international sur le droit d'asile, ainsi que sur l'inviolabilité des lieux de culte et l'extraterritorialité des représentations étrangères. En cela, on peut se demander si le concept de droit d'asile ne serait pas d'origine berbère... Mais là est une tout autre histoire, sur laquelle on reviendra...

Revenons-en à Epaminondas qui, au Chapitre intitulé «Vérité» de ce dictionnaire (Page 511), poursuit son récit, couvrant ainsi d'éloges l'évêque Firmus en ces termes : «Firmus (…) montra, par sa généreuse fermeté, qu'il était véritablement digne de son nom. On persécutait les chrétiens, par ordre de l'Empereur (Maximien Aurelius Valerius Hercules, ndlr). Et les inquisiteurs du Prince, ayant appris qu'un homme originaire de Kabylie et répondant au nom de Dhia, natif de Ruzasus (aujourd'hui Azeffoun), un «rebelle» donc, qui professait la religion proscrite, avait cherché un asile chez le saint prélat, vinrent le presser de le leur livrer. Il leur répondit : «Je ne puis ni mentir, ni découvrir celui que vous cherchez ; je l'ai caché ; mais vous ne saurez jamais le lieu de sa retraite». Ces officiers, pleins d'indignation, le saisirent lui-même, et lui firent souffrir les tourments les plus cruels, afin de l'obliger à découvrir le chrétien qu'il recelait. Firmus, au milieu des plus affreuses tortures, se contentait de leur répondre : «Je vais mourir ; mais je ne sais point parler».

«L'empereur (Maximien Hercule, ndlr) fut instruit de cette héroïque constance. Il fit venir le pontife, qui lui parut si digne d'admiration, qu'il lui accorda la grâce et celle de celui qu'il avait caché. «Que de courage ! Que de vertu ! s'écrie Saint-Augustin : Quels éloges ne mérite pas ce saint évêque, qui aima la vérité jusqu'au point de tout souffrir, plutôt que de la trahir par un mensonge, et qui porta la charité jusqu'à s'exposer aux plus horribles supplices, plutôt que de découvrir un malheureux dont on a voulu la mort ? ».

Depuis cette affaire, Maximien Hercule ordonna de ne plus s'attaquer aux lieux de culte même si des criminels y trouvent refuge. C'est le fameux Edit de Firmus, un privilège et un droit toujours d'actualité, qui consacra cette nouvelle donne, notamment au plan politico-religieux. A telle enseigne d'ailleurs que, de retour à Thagaste (Souk Ahras), Dhia émit le souhait d'y rester et y habiter, chose qui lui a été accordée.

On apprit ensuite d'Alypius de Thagaste, le successeur de Firmus, que Dhia désormais «citoyen» thagastois est devenu un homme très riche et grand propriétaire terrien. Au fil des années, la famille Dhia est devenue la plus grande famille de Souk Ahras, selon monseigneur Toulotte, dernier évêque de Souk Ahras et grand historien spécialiste de la Numidie dans l'empire romain.

Kamel Bouslama