Parution du numéro zéro de la revue / El Hiwar

Le numéro zéro de la revue algérienne El Hiwar parue récemment à Alger évoque la question de "la sécurité intellectuelle et religieuse" face à l'émergence de certaines sectes religieuses étrangères à la société algérienne. La revue publie, à ce propos, un entretien avec l'académicien et chercheur spécialiste du soufisme, M. Mohammed Benbrika qui souligne l'importance de "la préservation de la sécurité intellectuelle et culturelle" de l'Algérie. Le chercheur met en garde contre tout "laxisme" face aux différents groupes et sectes religieux apparus au cours des dernières années à l'instar d'El Ahmadiya. La revue d'expression arabe a consacré, par ailleurs, tout un dossier sur les enfants atteints du spectre des troubles de l’autisme en Algérie, dont le nombre est estimé à environ " 80.000". Le dossier évoque "l'absence" d'écoles spécialisées et de centres de prise en charge de ces enfants à travers le pays. Un entretien avec le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane et un autre avec le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassen Marmouri ont été également publiés dans cette revue à caractère socio-économique et culturel qui propose en outre une contribution de l'ancien ministre Cherif Rahmani sur le changement climatique dans le monde et du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi sur la relation de l'histoire avec le roman. Des rubriques consacrées à l'art, la cuisine, l'esthétique et à la décoration sont également au sommaire de cette publication mensuelle éditée par le quotidien El Hiwar. (APS)